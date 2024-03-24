37歲肝衰竭男病人求肝續命　瑪麗醫院盼一周內進行移植

瑪麗醫院一名危殆37歲男病人目前急需換肝，醫管局在緊急呼籲捐肝的同時，亦準備向內地尋求協助。瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁表示，希望一周內有合適的肝臟移植，又指已請示醫管局提出配對申請，正候內地答覆，若內地真的有屍肝出現並成功配對，希望能在4小時內運抵，形容這對肝臟質素和保存最理想。

急需換肝的37歲男文職人員蔡誠輝，血型為A+，他2019年5月出現肝硬化，確診原發性硬化膽胰管炎及復發性化膿性膽管炎，前年8月列入肝臟移植輪候名單，前日(22日)肝臟嚴重衰竭和腎功能嚴重受損，出現肝昏迷狀態。陳智仁出席一個活動後指，病人極需要換肝，因黃金時間過後會開始出現感染或腦部受損，屆時即使有合適肝臟作移植，一來手術風險會高，二來就算手術成功病人亦未必能百分百痊癒。

陳智仁稱，向內地提出的跨境器官配對申請獲醫管局及政府各部門極力配合，又透露病人本身患有自身性的免疫系統病引致肝衰竭，已經在輪候名冊有相對長的時間，其間病情慢慢轉壞，至本月初因腹脹入住瑪麗醫院肝臟移植中心。肝臟移植協康會會長黃龍輝出席同一活動指，現時有逾80人輪候換肝，但去年只得32宗成功移植個案，期望政府可加強呼籲公眾捐贈器官、香港最少有10%人口登記。

議員倡建立恆常跨境器官移植機制

醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，本港與內地長遠應設立恆常跨境器官移植機制，因短時間內要兩地醫療體系、海關和執法等部門作出配合並非易事，又指前年底女嬰小芷希接受內地器官移植時，有逾20個部門同時啟動緊急應變程序。