57年華富邨勢清拆 研究團隊嘆屋邨布局歷史難保育

南區華富邨的公屋豪宅傳奇將隨清拆寫入歷史，屋邨保育卻未有定案。實地考察華富邨8年的香港大學團隊指，華富邨特色包括依山而建的屋邨布局、居民自發的社區營造、四通八達居民方知的「秘道」和訴說香港經濟起飛的歷史故事，即使房署保留通花牆等建築特色，亦只是「失真保育」，並慨歎華富邨是最大型現代主義建築，倘在英國定可全邨保育，惟在港則不可能，倡房署連結邨內瀑布灣和未來新屋邨，扣連新舊生活。 記者︰林穎嫺 攝影：林靄怡

在研究團隊眼中，要保育的並非個別建築特點，而是全邨布局。黃培烽解釋，華富邨的建築並不獨特，卻是首個因地勢不均而出現的全港首個雙塔式公屋設計，只有該地斜坡才展示到其設計原由和特點，配合舊長型公屋大廈高低有致，令大部分住戶均可望海，「唔係淨係保存一幢樓，而係成個環境話到俾我哋聽，點解當年會出現幢樓，喺我嘅立場就係如果佢淨係得嗰幾幢樓，而下面所有嘢變晒，其實係冇意思。」 另一名研究負責人、港大建築學院園境建築學部高級講師麥詠詩補充，四通八達的華富道亦定義該邨布局，除負責駁通上邨和下邨，連接到瀑布灣道的分叉口，亦協助將屋邨分成不同層次，建構商舖、社區設施和住宅樓宇，居民亦可在華富道發掘如「秘道」般的捷徑，避開風吹雨打，通曉只有華富人才知的「秘道」，可加強居民身份認同，現時公屋常見的電梯天橋則難以做到。

華富邨的歷史意義遠豐富於建築規劃，黃培烽提到，華富邨承載了戰後香港經濟起飛的歷史，特別是六十年代市民由板間房搬入公屋改善生活。屋邨更產出多位政商界名人和明星，令居民感覺有份參與香港發展，對「華富之光」引以為傲，與現時一般人對公屋象徵不平等的印象有強烈對比，一旦華富邨清拆，「大家覺得可惜係嗰段嘅香港冇咗。」 華富邨開邨至今57年，共有25座樓宇，黃培烽指，華富邨是本港最大型的現代主義建築，若位處英國，肯定會獲政府保留，「以佢嘅年資係足夠可以做到保育，成條屋邨做成文物建築係可以。」麥詠詩亦慨嘆，即使將華富邨通花牆複製到新邨，留下部分建築特色，新邨也無法解釋到整體布局，令保育失真；但明白香港寸金尺土，清拆是殘酷現實，故只能盡力紀錄華富邨，並建議政府連結日後新邨與瀑布灣，扣連新舊生活，建立「華富邨2.0」。