熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-22 15:02:01

Ray Online｜深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮(多圖)

分享：
深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮

深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮

香港中文大學（深圳）昨日(3月21日)迎來十周年校慶，為慶祝里程碑，學校於上周六(3月16日)為100對情侶舉辦中西合璧的集體婚禮，由校長徐揚生擔任證婚人，和在場學生、校友、家長和教職員一起，見證和慶祝這十年與大學結緣的有緣人所結出的愛的碩果。

深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮 深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮

校方早前誠邀即將步入婚姻殿堂或迎來結婚紀念日的校友和學生、教職員工、學生家長以及社會各界人士，共赴百對「新人」集體婚禮之約。有新娘是香港中文大學2016屆學生，新郎是中大（深圳）2017屆學生。女方稱「他得知這個項目後就開始偷偷準備，我們昨天從上海飛到深圳，今天他說給我一個驚喜，沒想到學校為我們準備了這麼精美的服裝、頭飾，圓了我做漂亮中式新娘的夢想。」

也有新郎新娘均為2019屆畢業生，從2015年相識相戀到2023年步入婚姻，亦有人是結婚20多年的「老夫老妻」，希望重溫舊夢。

當天男方身著西服，女方身穿中華傳統吉服中式秀禾，雙方攜手步入禮堂，校長徐揚生以證婚人身份發表致詞：「香港中文大學（深圳）是奮鬥的十年，也是多情的十年。在十年當中我們凝聚了很多友誼，迎接了很多愛情。非常感謝我們的這100對新人，把人生當中最有意義、最值得回憶的時刻跟這個學校連在一起。」徐揚生鼓勵新人理解和珍惜愛情，希望他們能夠在婚姻中領略到愛的真諦並相互扶持。
 

Ad Block
世界幸福排名2024｜芬蘭7連冠 世界幸福排名2024｜第二位: 丹麥 世界幸福排名2024｜第三位: 冰島 世界幸福排名2024｜第四位: 瑞典 世界幸福排名2024｜第五位: 以色列 世界幸福排名2024｜第六位: 荷蘭 世界幸福排名2024｜第七位: 挪威 世界幸福排名2024｜第八位: 盧森堡 世界幸福排名2024｜第九位: 瑞士 世界幸福排名2024｜第十位: 澳洲 世界幸福排名2024｜本港今年排86位， 比去年足足跌了4位， 在兩岸三地中排名最低。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受