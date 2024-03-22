香港亞洲青年協會 | 「香港青年樂團·精英薈萃（黃大仙）音樂會」 圓滿順行

由民政事務總署、政府資助計劃及黃大仙民政事務處撥款贊助的「香港青年樂團·精英薈萃（黃大仙）音樂會」3月16日晚在被譽為「香港小金色大廳」的國際基督教優質音樂中學暨小學以勒音樂廳成功上演。香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士JP、民政及青年事務局青年事務科青年專員陳瑞緯先生JP、黃大仙民政事務處專員胡鉅華先生JP，以及一眾社會賢達和黃大仙區各學校的校長老師和同學們合共800余人觀看了演出。
香港青年樂團創團主席張文濠先生在音樂會前致辭中特別感謝了民政事務總署、政府資助計劃，以及黃大仙民政事務處對今次香港青年樂團音樂會的大力支持，讓香港青年樂團的各位精英青年音樂家們有了一個展現自我的平台。其次，他多謝一直以來關心和支持香港青年樂團發展的社會賢達同廣大市民，正因為有大家的支持香港青年樂團才能不斷發展前行。最後他特別感謝了香港青年樂團榮譽主席，永泰集團董事鄭文德先生對香港青年樂團兩位來自黃大仙區的優秀青年音樂家的特別資助，令他們可以在音樂道路上不斷前進。
在音樂會上，香港青年樂團的六十多位團員們展現了他們的才華和熱情，以精湛的演奏技巧和激情四溢的表演征服了觀眾們的心。他們演奏了包括古典音樂、現代作品和本土創作在內的多樣化曲目，展示了香港青年音樂家的多元風采和創造力。
黃大仙民政事務處專員胡鉅華先生高度贊揚了香港青年樂團的傑出表現，稱看到台上這群青年音樂家沈浸式的表演十分感動，他表示將繼續支持和推動本地青年音樂事業的發展。
通過這場音樂盛宴，香港青年樂團展示了他們的音樂才華和團隊合作精神，為香港音樂文化發展注入了新的活力。未來，香港青年樂團將繼續秉承著對音樂的熱愛和追求，為香港樂壇的發展貢獻力量，培養更多優秀的青年音樂家，並為社區帶來更多精彩的音樂演出。我們期待著香港青年樂團在未來的演出中再創佳績，為香港的音樂事業增添新的輝煌篇章。
本次活動由香港青年樂團主辦，聯合協辦機構有：香港青年音樂家聯會、九龍社團聯會黃大仙地區委員會、香港亞洲青年協會、港真生活、左鄰有你、雅舍、香港菁英會促進聯合總會。