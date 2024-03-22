香港亞洲青年協會 | 「香港青年樂團·精英薈萃（黃大仙）音樂會」 圓滿順行

由民政事務總署、政府資助計劃及黃大仙民政事務處撥款贊助的「香港青年樂團·精英薈萃（黃大仙）音樂會」3月16日晚在被譽為「香港小金色大廳」的國際基督教優質音樂中學暨小學以勒音樂廳成功上演。香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士JP、民政及青年事務局青年事務科青年專員陳瑞緯先生JP、黃大仙民政事務處專員胡鉅華先生JP，以及一眾社會賢達和黃大仙區各學校的校長老師和同學們合共800余人觀看了演出。

香港青年樂團創團主席張文濠先生在音樂會前致辭中特別感謝了民政事務總署、政府資助計劃，以及黃大仙民政事務處對今次香港青年樂團音樂會的大力支持，讓香港青年樂團的各位精英青年音樂家們有了一個展現自我的平台。其次，他多謝一直以來關心和支持香港青年樂團發展的社會賢達同廣大市民，正因為有大家的支持香港青年樂團才能不斷發展前行。最後他特別感謝了香港青年樂團榮譽主席，永泰集團董事鄭文德先生對香港青年樂團兩位來自黃大仙區的優秀青年音樂家的特別資助，令他們可以在音樂道路上不斷前進。