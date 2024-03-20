嶺大為全港首間以虛擬實境招生高等院校 推「元宇宙2.0」吸引全球頂尖學生報讀

本港資助大學非本地生的收生上限將於2024/25學年起倍增至百分之40，嶺南大學（嶺大）預計非本地生的申請人數將會激增。為吸引全球頂尖學生報讀嶺大，大學近日正式推出以「本科招生」為主題的「嶺大元宇宙2.0」，是全港首間以虛擬實境校園招生的高等院校。全新的「嶺大元宇宙2.0」突破地域與時間限制，透過一站式的本科入學資訊平台，讓有興趣報讀的學生即使足不出戶或身處海外，亦能隨時隨地到訪嶺大校園，了解最新及最齊全的入學資訊，揀選心儀科目。

「嶺大元宇宙 2.0 」有助大學「走出去」

嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬教授表示，「嶺大元宇宙2.0」有助大學「走出去」，招攬來自世界各地的優秀學生報讀。他表示：「嶺大銳意在數碼時代下發展成為一所國際領先的研究型博雅大學，我們去年試行的『嶺大元宇宙』讓全港中學生透過到訪虛擬校園索取入學資訊，反應熱烈。今年推出全新的『嶺大元宇宙2.0』，高度還原屯門校舍，讓用家沉浸式探索嶺南，深入了解大學自1888年創立以來的悠久歷史和文化底蘊。而平台的招生目標亦由香港擴展至世界各地。透過『嶺大元宇宙2.0』招生亦有助減少印刷宣傳刊物，響應全球進入數碼時代及提倡可持續發展的環保概念。」