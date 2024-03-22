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市場資訊
2024-03-22 12:00:00
日報

全新廚櫃系列 於北角陳列室登場

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煤氣旗下Mia Cucina全新北角陳列室正式開幕，整套廚櫃以Fenix納米技術橄欖綠色啞光門板為基調，備有抗指紋和可透過熱力修復表面刮痕的特質，同時具有抗紫外線的功能，廚房色澤歷久彌新。Mia Cucina精選Dekton耐刮耐磨的密瓷岩板作枱面，石材夾雜著淺灰色紋理，為廚房增添型格氛圍。廚櫃邊緣位置注入獨特火山岩紋理的玫瑰金鋼片，入廚空間瀰漫藝術裝飾的氣息。廚櫃上更設玻璃門木紋層架，內置LED燈帶，透亮地展示各式廚具。北角陳列室：渣華道363號煤氣大樓地下
查詢：2367 2709 
網址：www.towngasmiacucina.com

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