友邦香港2023年十個市場第一 領導業界 馮偉昌：衷心感謝客戶支持 不斷追求成為客戶首選

2023年可謂友邦香港豐盛的一年，不單全年業績表現亮眼，更於2023年全年香港長期保險業務臨時統計數字中，友邦香港於十個市場領域共奪市佔率第一1，冠絕業界。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌衷心感謝客戶的支持和信任，及全體前線和後勤團隊的努力。「能夠突圍而出，源於公司本着『以客戶為中心』的理念，為客戶提供優質且多元化的產品及服務。」同時，友邦香港又積極為社會可持續發展作出貢獻，致力全方位幫助大眾實踐「健康長久好生活」。

2023 年業績大滿貫 10 大領域稱霸市場 友邦香港在2023年保險業績表現卓越，馮偉昌引用2023年全年香港長期保險業務臨時統計數字中1，指友邦香港共奪十個市場佔有率第一，當中包括年化新保費、有效保單數目、新造保單數目、本地新造保單數目、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費、經紀團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊新造保單保費、經紀團隊銷售新保單數目，以及投資相連壽險年化新保費。 至於2023年全年業績上，馮偉昌續指香港及澳門業務取得強勁增長，新業務價值增長82%、年化新保費增長123%，成為集團2023年新業務價值最大貢獻者。他更表示，全賴公司堅持「以客戶為中心」，無論在產品設計及服務，均以客戶的需要為大前提，全力支持他們在人生每個階段的追求。而記者特別翻查市場截至2023年12月31日的數據，友邦香港整體強積金一年、三年及五年平均回報，均交出亮眼成績表。

嶄新思維 推出靈活創新產品及非凡服務體驗 近年來，大眾健康意識愈趨提升，希望享有更全面及靈活的醫療保障。馮偉昌指出，友邦香港致力開發創新產品和服務，全力為客戶的健康、財富及保障制定具前膽性及合適的保障和理財方案。馮偉昌簡介，「我們推出市場首創讓客戶按不同需要和財務考慮的『自在自選』危疾保，客戶可自訂危疾保障和保額。這正是因應市場需要，推出具靈活性及自主性的嶄新保障產品。」明白到科技在日常生活中不可或缺，馮偉昌又指公司持續投放在科技、數據與分析，革新客戶數碼服務平台，並表示客戶手機應用程式即將全面升級，提供多元化客戶服務。 服務體驗方面，他續說團隊洞悉高淨值客戶需要更貼心的健康、財富管理一站式服務以及與別不同的體驗。因此友邦香港於去年相繼推出友邦峻宇財富管理中心、友邦峻宇養生庭，並成立友邦峻宇會，既為客戶悉心安排財務規劃，亦會提供養生方案，體貼客戶身心靈需要，真正身心與財富雙收。

多元化項目回饋社會 共創可持續未來 保險業連結人與社會，而友邦香港竭力擔當業界的領導角色，在全力發展業務的同時，馮偉昌強調不忘積極履行企業社會責任，落實「環境、社會和管治」(ESG)的承諾，「我們全力支持由香港保險業聯會策動的《保險業氣候約章》，公司上下亦有一連串對抗氣候變化的教育與活動，以行動創造綠色未來。」針對回饋香港社會方面，公司透過「AIA健康校園計劃」向全港500多間小學，推動及鼓勵學生從小養成健康生活習慣；又設立「友邦獎學金」培育新世代，他提到獎學金設立至今，已捐出逾4,000萬港元予10間本地大學，有300位大學生受惠。 至於深受公眾歡迎，友邦香港舉辦載譽歸來的「友邦嘉年華」與「友邦熱刺足球同樂日」，為大眾營造更多歡樂及推廣健康生活。剛過去的「友邦嘉年華」更送出合共3萬多張門票作慈善用途，讓社會不同階層人士，都可以與家人朋友盡情玩樂，創造更多美好回憶。再者，在支持弱勢社群方面，友邦香港已經連續9年成為樂施毅行者的首席贊助，為扶貧出一分力。

獲 80 多個業界殊榮 「 ASPIRE 不斷追求 為您超越」 友邦香港於2023年除了業績亮麗，更獲得各界認同，年內贏取總共80多個業界殊榮，涵蓋產品創新、強積金、科技、客戶體驗、專業服務、人才培訓、市場策略以及ESG範疇。 馮偉昌強調，從友邦香港廣告提及的「ASPIRE 不斷追求 為您超越」，並非一個口號。「公司由前線到後勤都每天努力，務求在每一方面都不斷超越，為客戶及社會走得更前更遠，成為幫助大眾追求『健康長久好生活』的好拍檔。」

香港首位200米自由泳世界冠軍紀錄保持者何詩蓓真實演繹友邦香港「ASPIRE 不斷追求 為您超越」的精神。