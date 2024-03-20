嗇色園黃大仙祠舉辦「DSE迎戰之夜」活動 文藝苑設免費自修室服務 為文憑試考生加油

嗇色園黃大仙祠每逢農曆初一、十五均舉辦「夜遊大仙祠」活動，開放至晚上九時正。適逢2024年香港中學文憑考試（DSE）將於下月開考，面對公開考試，準考生難免感到擔憂和緊張。嗇色園特意於本月十五——2024年3月24日(星期日) 下午5時至晚上9時舉行 「《你和義工有個約會》之 DSE迎戰之夜」活動，內容豐富。其中包括：考生當日入園可參拜孔聖仙師，祈求金榜題名，嗇色園屆時亦會派發內有應試文具及口罩等的「考生打氣包」，以及由嗇色園義工親手製作的限量版摘星手繩及學業進步小福袋，藉此為DSE考生打氣，希望他們以正面及樂觀的心態迎戰文憑試，在試場上大放異彩。

文藝苑免費自修室服務 除3月24日的活動外，嗇色園文藝苑（地址：新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心20樓）將於4月1日至5月4日提供自修室服務，讓嗇色園屬下學校、黃大仙區內中學或居於黃大仙區的中學生申請使用。有興趣申請人士可帶同有效的學生證副本親臨嗇色園文藝苑申請「自修室使用證」（名額有限，先到先得）。成功申請後即可填寫申請表預約使用文藝苑的自修室服務，申請人可預約十四天內的自修室開放時段，確認通知將透過電郵或Whatsapp發放。首次使用自修室服務的考生更可以獲得「考生打氣包」乙份（數量有限，送完即止）。