日本花道家運2米日本櫻花 周日現身香港花卉展覽獻技

花道即為日本的插花藝術，其崇尚簡約和質樸的精神。每一種花在花道中都有代表其意義，也反映出日本民俗與自然的關係。日本花道史發展至今，「草月流」被形容為最為當代和前衛的一派。
周五，日本國駐香港總領事館，與草月教師會香港分會於日本總領事公邸，舉辦花道示範活動。現任草月教師會理事、草月流本部講師的日本花道家片山紅早老師應邀出席，利用專程從日本帶來的花卉和花器，即席示範五個風格的作品，表現出季節的美感。
日本駐香港總領使事岡田健一歡迎詞上表示，能有機會與香港人分享日本花道，感到非常榮幸，加上日本人與香港人一直關係密切，期望能與港人繼續分享日本文化。
「日本花道與一般西式插花不同，更著重空間感，注重花卉與花器的風格配合。」片山紅早老師分享日本花道與西方插花藝段的大不同。她認為，初學者只要對花道有興趣，加上是愛花之人，香港有不少途徑學習日本花道，配合完備的教材，要學日本花道亦非難事。
片山紅早老師將於本周日（24日）現身香港花卉展覽，進行花藝示範，屆時市民可以即場欣賞到日本花道的特色和認識背後的哲學。
片山紅早老師預告，屆時會即場示範９至10種的花道作品，當中包括用上長達2米的櫻花。
除了擁有花道家的身份，片山紅早老師亦是一位書道家，筆名為山口松園（Shoen Yamaguchi）。她的書道事業其實於進入花道世界前經已展開。
為了不斷進步，片山紅早老師更嘗試將書道藝術結合花道，讓兩者跨進另一個創作境界。片山紅早老師認為日本花道與書法的思維非常相近，其中一個特色就是兩者均著重「留白」，這正正讓她有更大的創作空間和靈感。
早於1978年，片山紅早老師已開始學習草月流花道。其後，她不僅在固定班授課及到企業及學校舉辦外展活動，更在企業訓練課程中擔任兼職講師。
片山紅早老師示範活動詳情：
香港花卉展覽2024
●2024年3月24日
●時間：下午4時30分至5時30分
●地點：會場典禮台
●主題：「鼓舞人心的春天」