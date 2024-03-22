日本花道家運2米日本櫻花 周日現身香港花卉展覽獻技

片山紅早老師利利用由日本運來的花卉和花器作示範。

花道即為日本的插花藝術，其崇尚簡約和質樸的精神。每一種花在花道中都有代表其意義，也反映出日本民俗與自然的關係。日本花道史發展至今，「草月流」被形容為最為當代和前衛的一派。

周五，日本國駐香港總領事館，與草月教師會香港分會於日本總領事公邸，舉辦花道示範活動。現任草月教師會理事、草月流本部講師的日本花道家片山紅早老師應邀出席，利用專程從日本帶來的花卉和花器，即席示範五個風格的作品，表現出季節的美感。

日本駐香港總領使事岡田健一歡迎詞上表示，能有機會與香港人分享日本花道，感到非常榮幸，加上日本人與香港人一直關係密切，期望能與港人繼續分享日本文化。