AXA安盛全面升級「卓越」豐盛優遊樂，新增網上醫療諮詢服務、藥物配送服務和郵輪附加保障等，為客戶提供升級的旅遊保障，讓他們放心地享受無憂旅程體驗。「卓越」豐盛優遊樂透過MyDoc旅行醫療通行證為投保全年保障的客戶提供網上醫療診症及藥物配送服務，適用於日本、泰國、越南、新加坡和菲律賓的特定城市。每個保險期內可享首兩次免費視像診症，並可選擇香港本地或當地醫生的診症服務。計劃更提供全新的郵輪附加保障，為郵輪愛好者的假期提供適切的保障。由即日至3月28日（下午 6 時），購買「卓越」豐盛優遊樂單次旅程保障的客戶可享有40%的折扣優惠，而購買全年保障的客戶則可獲得30%折扣，該折扣同時適用於期後續保保費。
詳情：https://www.axa.com.hk/zh/travel-insurance-campaign
日報
AXA安盛升級「卓越」豐盛優遊樂 新增海外網上醫療諮詢服務
AXA安盛全面升級「卓越」豐盛優遊樂，新增網上醫療諮詢服務、藥物配送服務和郵輪附加保障等，為客戶提供升級的旅遊保障，讓他們放心地享受無憂旅程體驗。「卓越」豐盛優遊樂透過MyDoc旅行醫療通行證為投保全年保障的客戶提供網上醫療診症及藥物配送服務，適用於日本、泰國、越南、新加坡和菲律賓的特定城市。每個保險期內可享首兩次免費視像診症，並可選擇香港本地或當地醫生的診症服務。計劃更提供全新的郵輪附加保障，為郵輪愛好者的假期提供適切的保障。由即日至3月28日（下午 6 時），購買「卓越」豐盛優遊樂單次旅程保障的客戶可享有40%的折扣優惠，而購買全年保障的客戶則可獲得30%折扣，該折扣同時適用於期後續保保費。