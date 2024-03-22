復活節2024｜將軍澳廣場 x SmileyWorld快樂大跳級！5個大型笑臉裝置/特色主題背景/復活蛋掛飾工作坊

將軍澳廣場與肩負著快樂使命的SMILEY®公司合作，於2024年3月22日至4月7日期間，舉辦「將軍澳廣場x SmileyWorld®快樂大跳級!」，將多個SmileyWorld®笑臉帶到現場，並舉辦一連串精彩活動，宣揚透過日常快樂練習，學習調整心態，以積極樂觀的態度迎接挑戰，為生活注入快樂力量，跟大家歡度復活節。NFTouch會員更可透過參加活動收集NF種籽，並分享予非牟利團體，回饋社區，傳播快樂。 全港首創巨型兔子棋盤遊戲收集快樂秘技 將軍澳廣場中庭將搖身一變，成為全港首創巨型兔子棋盤遊戲—「SmileyWorld®快樂挑戰」，參加者會化身成小白兔，投入巨大版SmileyWorld®棋盤之中，抽取特定圖案卡及顔色卡，在棋盤上不同表情的笑臉間跳躍穿梭，按指示到達不同關卡進行快樂任務。快樂任務由「心靈雞湯慈善基金會」提供，鼓勵大家進行快樂練習，感受快樂並與身邊人傳遞正能量信息，學習培養正向思維，以樂觀心態面對生活上的挑戰。完成任務後可獲得復活蛋，成功挑戰所有關卡及集齊復活蛋即可獲得SmileyWorld®限定精美禮品。

3 大打卡位留住快樂回憶 打卡位一： 五個不同表情的大型SmileyWorld®笑臉裝置，散佈於色彩繽紛的巨型棋盤遊戲上，十分吸睛。棋盤圖案以不同的SmileyWorld®笑臉組成，踏上棋盤猶如置身SmileyWorld®中，能輕鬆拍出美照。 打卡位二： 特色主題背景完成「SmileyWorld®快樂挑戰」後，可於圓拱形的SmileyWorld®特色主題背景前拍照，展現最美、最開懷的笑容，記錄快樂時刻。 打卡位三： 快樂鏡中鏡滿佈眾多SmileyWorld®笑臉的特色背景牆奪目搶眼，必定成為打卡熱點。裝置更內有乾坤，置身其中有如投入鏡中鏡世界，透過鏡子反射，將大家的影像延伸至無限遠，喻意將快樂無限延伸。