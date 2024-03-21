復活節2024｜新都城中心 x CoComelon復活淘「氣」派對 暢玩3大遊樂區/7米高巨型滑梯/JJ與Cody首次現身開見面會

「Old Mac Donald had a Farm. E-I-E-I-O」，小朋友最愛、全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon，即將登陸MCP 新都城中心。以CoComelon頻道大熱歌曲之一，於YouTube觀看次數近12億次的“Old MacDonald had a Farm”作主題，MCP CENTRAL(新都城中心2期)由即日起至4月7日，打造逾3,000呎的「CoComelon」復活淘「氣」派對@MCP新都城中心，讓一眾小朋友在吹氣農莊樂園自由奔放、無拘無束地放電！吹氣樂園特設3大遊樂區，包括首次登場的巨型復活「搗」蛋波波池、7米高「童」伴吹氣滑梯以及蘋果投「摘」區。為迎接復活節，CoComelon主要角色JJ及Cody更於3月31日首次現身商場，跟各位小朋友一起玩耍，投入CoComelon歡樂派對！

CoComelon 春日淘「氣」派對 玩轉 3 大遊樂專區

今個復活假期，CoComelon以MacDonald的農莊為主題，為一眾小朋友特別打造了3大吹氣遊樂專區，必定讓小粉絲們樂而忘返。誠邀大家走進農莊隨意探索彈跳，不妨率先暖暖身暢玩「蘋果投『摘』區」，考驗各位眼界。然後跳入七彩繽紛的「巨型復活『搗』蛋波波池」，釋放彈跳細胞，最後在7米高「『童』伴吹氣滑梯」來回飛馳放電，盡情投入CoComelon的歡樂派對！