復活節2024｜西九巨型泡泡藝術裝置/200隻Care Bears登陸K11 Art Mall/Kiztopia 8,000呎彈床 (持續更新)

復活節好去處2024｜本月下旬便是復活節，到時有4日連假！今次為大家介紹一系列復活節好去處及活動，包括西九巨型泡泡藝術裝置《抱泡瞬間》、K11 Art Mall 的Care Bears多巴胺調色盤限定店、荷里活廣場 x Kiztopia 8,000呎全新5大節日主題彈床，以及愉景灣沙灘掘復活蛋活動等，無論是想打卡，還是與小朋友放電，都可以度過一個充實的復活節假期!！ 復活節好去處 2024 ｜西九巨型泡泡藝術裝置《抱泡瞬間》 澳洲藝術團隊Atelier Sisu以「肥皂泡」裝置著稱，團隊今次帶來大型藝術裝置《抱泡瞬間》，讓大家隨意穿梭於泡泡中打卡。這個得獎人氣作品曾在悉尼及新加坡等40多個地區展出，今次在「西九家FUN藝術節」舉行期間在海濱草坪展出，更因應西九海濱戶外環境，特別設計名為《巨泡泡》的全新部分，令人更加期待。耀眼泡泡的外貌隨日照轉變，融入香港維多利亞港的醉人景色，配合燈光和聲音效果，於不同時段構成萬變景象。 日期及時間：2024年3月22日至4月7日 開放時間：星期一至五(下午2時至晚上10時)、星期六、日及公眾假期(上午11時至晚上10時) 場地：西九文化區藝術公園海濱草坪東面

復活節好去處 2024 ｜Care Bears尖沙咀期間限定店！毛公仔打卡牆/見面會/限量版週邊/即影即有自拍亭 Care Bears多巴胺調色盤期間限定店登陸K11 Art Mall，有別以往童趣形象，今次融合Care Bears繽紛色彩與多巴胺色系，鮮艷與高飽和度的亮色配色加上Care Bears獨特的可愛魔法力，激發多巴胺快樂荷爾蒙。 期間限定店有4大打卡熱點，包括由Care Bears小熊組成的毛公仔打卡牆；以及特別為新朋友而設、介紹Care Bears小熊個性的故事角落等。場內將發售超過80款限量Care Bears週邊，除了有全新設計的Baby Hugs Bear及 Baby Tugs Bear擁抱造型設計地毯、Care Bears Cousin主題記事簿外，還有熱賣的USB樹脂夜燈及大頭Care Bears多用途包包，Cheer Bear 和Grumpy Bear造型的陶瓷香薰爐更是全港首度曝光。 kkplus Care Bears 多巴胺調色盤期間限定店 日期：2024年3月15日至4月15日 營業時間：中午12時至晚上9時（星期一至四）、上午11時至晚上10時（星期五至日、公眾假期與公眾假期前夕） 地點：九龍尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地下中庭

復活節好去處 2024 ｜奧海城 STAYFUN x Kinder 奇趣尋蛋之旅 奧海城聯同STAYFUN與Kinder奇趣蛋，在奧海城主題中庭設置巨型彈床樂園。由即日至4月7日期間，「STAYFUN x Kinder奇趣尋蛋之旅 @ 奧海城」將設有3,000呎室內繽紛吹氣尋蛋樂園讓一眾大人及小朋友盡情彈跳放電兼應節尋蛋，每日率先成功尋找指定復活蛋的參加者，即有機會贏取88隻Kinder奇趣蛋與親朋好友分享節日幸福，名額每日1個，先到先得。另外更要參加「復活蛋寶藏」遊戲，答中1.5米復活蛋內Kinder奇趣蛋的數量，即有機會瓜分寶藏內的Kinder奇趣蛋！此外，顧客也可參加「奇趣蛋夾夾樂」，有機會以低至$2即可夾到Kinder奇趣蛋，考驗大家身手！ 「STAYFUN x Kinder奇趣尋蛋之旅 @ 奧海城」門票將包含暢玩繽紛吹氣尋蛋樂園25分鐘體驗及5個夾夾樂代幣，門票已經於KLOOK網上平台獨家發售。而S+ REWARDS或Olympian Kids會員則可於3月26日及4月2日(周二)於手機應用程式憑點數換領門票一套。 購買奧海城 STAYFUN x Kinder奇趣尋蛋之旅門票

復活節好去處 2024 ｜利園區「藝趣歷奇」 親子之旅 利園區將於3月29日至4月7日期間舉辦「藝趣歷奇」親子體驗之旅，一連10日舉行以藝術為主題的一系列活動，最曯目是銅鑼灣區首個大型戶外復活節限定Messy ARTventure，在3月31日登陸利園區，利園一期地面私家路被打造成創意Messy Play專區，同時段可容納40位小朋友共同參與各種藝術感觀體驗。近年盛行的Messy Play主張透過孩子的自主探索與無框架的思維模式，刺激其感官發展。是次Messy ARTventure活動由專業導師設計及指導，利用專用顏料筆、噴墨、可食用染色粟粉等，小朋友可於T-shirt、畫板、透明畫膜及大型畫布裝置上發揮創意，以互動形式合力完成藝術創作，從中享受遊戲與塗鴉的樂趣。 另一歷奇體驗區位於利園二期18樓的全新親子玩樂休閒空間Playdot，是次「藝趣歷奇」Playdot復活節限定體驗提供超過10款期間限定親子工作坊，包括創意戲劇角色探險、藝術家烘焙坊、復活節音樂課、繽紛復活畫室、創意復活蛋等，場內還準備了復活節經典遊戲彩蛋尋寶。而利園二期2樓兒童專區及利園區提供超過10款工作坊，包括近4米寬巨型創意塗鴉牆、獨家Clixo® 玩具工作坊、 手作「復活」帽子、創藝玻璃花園、童趣窩夫裝飾工作坊等。

復活節好去處 2024 ｜愉景灣沙灘掘復活蛋 愉景灣將於3 月29至30日舉行「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024」，讓3至10歲的小朋友掘出埋藏於沙灘中的彩色復活蛋，贏取大會準備的逾46,000份精美奬品及精選特別大獎，奬品總值更超過一百萬港元！ 持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」獵蛋通行證的小朋友，可免費參與今年加設於愉景廣場舉行的「愉景廣場充氣樂園」及「愉景北黃金寶單車樂園」。充氣樂園提供多個充氣城堡和遊戲攤位，讓小朋友們盡情玩樂；而愉景北商場將打造成緊張刺激的「愉景北黃金 寶單車樂園」，由享譽國際的場地單車世界冠軍黃金寶先生主持，讓小朋友體驗平衡車的樂趣和電競單車的挑戰。 愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024 日期：3月29日至30日 時間：中午12時至下午5時05分 (另分有不同組別及報到時間) 報名日期：2023年2月28日 早上10時起（先到先得，額滿即止） 地點：大白灣沙灘、愉景廣場及愉景北商場

復活節好去處 2024 ｜利東街 HKWalls 街頭藝術節 + 復活節慈善手作市集 3月份的香港，彌漫藝術氣氛，利東街今年首次參與「HKWalls街頭藝術節」，邀請來自西班牙的塗鴉藝術家Victoriano Txapartegi (IG: @victoriano_tx) 創作兩幅靈感來自他的女兒的畫作，分別是設置於中庭的3米塗鴉復活蛋，以及近莊士敦道入口的大型塗鴉牆。Victoriano自15歲開始創作塗鴉，曾與多個國際知名品牌如Louis Vuitton、DKNY、Google等合作，其作品更被沙特阿拉伯王室成員所收藏。 復活節慈善手作市集、工作坊及音樂表演 另外，兒童心臟基金會為慶祝成立30周年，將於3月29日至4月1日(中午12時至晚上8時) 於利東街舉辦「心活希望慈善市集」，以「心活希望」為主題，邀請多個本地手作人帶來愛心及復活節特色產品，更舉辦不同復活節工作坊，包括彩繪愛心復活蛋、復活節掛飾製作等，期間亦有不同舞蹈及音樂表演，為大眾添置復活節氣息，亦象徵著為孩子們帶來希望和新生。活動部分收益將撥捐予兒童心臟基金會，為心臟病患兒童提供必要的醫療和康復支持。

復活節好去處 2024 ｜天際 100 「蛋」上高空歡慶復活節 天際100觀景台在今個復活節，將舉辦多項親子活動，包括即場免費參與，小朋友可以發揮創意親手製作一隻別出心裁的復活蛋或兔仔音樂盒;；現場更有扭氣球表演者為小朋友扭出可愛趣緻的氣球公仔，還有吉祥物MoMo易易粉墨登場與大家見面，在壯麗的天際線下拍照留念。Café 100 by The Ritz-Carlton亦由3月23日至4月1日，推出限定「復活節甜品」，甜品以椰子、芒果和白朱古力來炮製成可愛的小白兔，並配搭色彩繽紛的復活蛋，賣相精緻。 3月29日 下午2時至5時：D.I.Y 復活巨蛋 3月30日下午2時至4時：吉祥物MoMo 易易見面會 3月31日下午2時至5時：扭氣球公仔 4月01日下午2時至5時：D.I.Y兔仔音樂盒

復活節好去處 2024 ｜置富 Malls x 助六の日常花園打卡位 置富Malls將於3月20日起至6月16日聯乘Instagram擁有超逾42萬個追蹤、日本插畫《助六の日常》主角小倉鼠助六，舉行「置富 Malls x 助六の日常花園綠野悠」，於置富Malls旗下2大商場設置打卡場景：馬鞍山廣場助六の日常向日葵花園，助六愉快地在葵花花海中玩盡各種遊樂設施，邀請大家來自己的小窩家居開心打卡；而在紅磡置富都會助六の日常小清新日式庭園，助六坐在喫茶庭園悠閒品嘗美食，同樣以呆萌得意的姿態和大家度過溫暖春天！ 置富Malls同時準備了3款春日野餐外遊禮品，由3月下旬起，每月推出限定禮品換領，包括限定版「春日野餐雙用保溫袋」、「伴你出行長雨傘」及「暖心陶瓷碗連蓋套裝」。