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生活
2024-03-21 09:00:00

新品速遞｜KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列熱辣回歸 全新熱浪巴辣香雞翼/卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片同步登場

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新品速遞｜KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列熱辣回歸 全新熱浪巴辣香雞翼/卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片同步登場

新品速遞｜KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列熱辣回歸 全新熱浪巴辣香雞翼/卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片同步登場

KFC2022年聯乘卡樂B推出的「熱浪®️香辣脆雞」系列大受好評，於是今年再度與卡樂B攜手呈獻「熱浪®️香辣脆雞」系列，包括「熱浪®香辣脆雞」及全新「熱浪®巴辣香雞翼」，連同「熱情果鮮橙冰茶梳打」一同強勢回歸，香脆辛辣雙重刺激再度震撼你味蕾！此外，全新「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」亦將同步登場，獨特的滋味絕對會令你吃不停口！

「熱浪®香辣脆雞」系列為你帶來雙重刺激享受

「熱浪®香辣脆雞」由KFC與卡樂B聯手炮製，將炸雞以卡樂B熱浪香辣味薯片的獨特配方調味，在雞件金黃香脆的外層上灑滿熱浪®️香辣調味粉，每一口都帶來香脆與辛辣的雙重刺激，令人難以抗拒！除此之外，全新「熱浪®巴辣香雞翼」亦隆重登場，同樣的滋味配上經典巴辣香雞翼，讓你指嚐回味

「熱浪®香辣脆雞」由KFC與卡樂B聯手炮製，將炸雞以卡樂B熱浪香辣味薯片的獨特配方調味，在雞件金黃香脆的外層上灑滿熱浪®️香辣調味粉。 A1熱浪®香辣脆雞三人分享餐｜售價：港幣$194起 A2熱浪®香辣脆雞豐盛套餐｜售價：港幣$56起 A3熱浪®香辣脆雞滿足套餐｜售價：港幣$53起 A4 熱浪®香辣脆雞滋味套餐｜售價：港幣$51起 A5 熱浪®巴辣香雞翼套餐｜售價：港幣$50起 熱浪®巴辣香雞翼2件 售價：港幣$19起｜*凡惠顧任何套餐可以港幣$15加配熱浪®巴辣香雞翼2件。 熱浪®香辣脆雞1件 售價：港幣$23.5起

「熱情果香橙冰茶梳打」果味濃郁 清爽解辣

享受「熱」浪衝擊後，不妨來一口KFC精心調配的「熱情果鮮橙冰茶梳打」，緩解口中的辛辣味道。熱情果及香橙兩者的清爽果味，再加上熱情果籽的口感，清新的味道瞬時為你帶走舌尖上的辛辣感，以清爽舒適的感覺為你完滿的一餐作結。

熱情果香橙冰茶梳打1杯 售價：港幣$26.5起｜*凡惠顧任何套餐可以港幣$8起升級飲品為熱情果香橙冰茶梳打。

熱情果香橙冰茶梳打1杯 售價：港幣$26.5起｜*凡惠顧任何套餐可以港幣$8起升級飲品為熱情果香橙冰茶梳打。

「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」 完美演繹5星級滋味

此外，另一聯乘產品「卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片」(32G)亦於KFC同步發售。卡樂B將KFC經典人氣美食「巴辣雞腿包」的風味注入香脆薯片中，入口啖啖薯仔香氣，後勁隨即散發濃郁雞腿肉味，微辣中帶點蛋黃醬的酸甜，味道恰到好處，讓人忍不住一片接一片，引起另一波「熱」潮。

卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片32克1包 售價：港幣$10｜*凡惠顧任何套餐可以港幣$8起加配卡樂B x KFC 巴辣雞腿包味薯片32克1包。

卡樂B x KFC巴辣雞腿包味薯片32克1包 售價：港幣$10｜*凡惠顧任何套餐可以港幣$8起加配卡樂B x KFC 巴辣雞腿包味薯片32克1包。

KFC x 卡樂B「熱浪香辣脆雞」系列備註：

  1. 以上產品適用於堂食及外賣自取。
  2. 以上食品於上午11時後於全線香港及澳門分店供應(山東街、沙田馬場、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、觀塘東廣場、又一城及太安樓分店除外)
  3. 推廣期為2024321日起，數量有限，售完即止。
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