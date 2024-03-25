Uber與日本櫻花溫泉勝地加賀市合作推出共乘服務

日本於去年12月放寛規例，容許提供「共乘」服務，而 Uber亦於3月中宣布與日本石川縣加賀市市政府簽署協議，於加賀市推出共乘服務。服務由加賀市觀光交流機構營運，Uber提供應用程式，並由的士公司 - 加賀第一交通有限公司 (Kaga Daiichi Kotsu) - 負責管理營運。是次合作為新規例通過後，Uber 首次與日本地方政府或非牟利機構合作。

踏入3月，日本的櫻花季即將來臨，世界各地旅客紛紛前往日本賞花，其中一個知名的賞櫻兼溫泉勝地是石川縣加賀市。同時，「北陸新幹線加賀溫泉站」於2024年3月16日開通，大大減少由東京或大阪到加賀的車程時間，預計開通後將會有更多旅客到訪加賀。

加賀溫泉鄉臨近蔚藍的大海、依靠壯麗的山巒。加賀市寧靜的山村除了是溫泉度假區外，亦是日本傳統手工藝蓬勃發展的地方。加賀溫泉鄉是北陸地區規模最大的溫泉區。但由於當地巴士和的士行業嚴重缺乏司機人手，導致當地面臨交通服務供應不足的問題。

有見及此，Uber 由2024年3月12日起與當地政府及非牟利機構合作，結合於全球超過70 個國家或地區運作的Uber應用程式技術，為加賀市提供共乘服務。

Uber 香港區總經理鍾志霆 ( Estyn Chung ) 表示:「日本是不少香港人的『家鄉』，我們非常高興與加賀市合作正式推出共乘服務，除了為加賀市市民帶來生活便利，以及為當地的士司機提供額外賺取收入機會外，亦可讓港人到訪時享受更好更安全的出行體驗。我們亦非常榮幸能與日本市政府合作，一同營運加賀市的共乘服務。是次合作說明共乘服務在社會上有著一定的角色，亦帶來正面效益。」

