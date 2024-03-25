海味保存｜陳皮、冬菇、瑤柱邊種不可放雪櫃？ 花椒八角可防蟲

海味乾貨的定義頗為廣泛，除了統稱為四大海味的「鮑參翅肚」之外，還包括各種風乾食材例如蝦米、瑤柱、蠔豉、陳皮和冬菇等等。海味乾貨主要都是風乾食品，大部分都沒有防腐劑，而香港天氣普遍潮濕又炎熱，家中珍貴的海味應該如何存放呢？本文會介紹海味的存放技巧，幫助你延長它們的保質期，確保不會發霉變壞。

海味保存｜1 清潔晾乾

在儲存之前，先確保海味是乾淨的，如表面有塵或雜質，可以用乾淨的軟刷輕輕擦乾淨，如海味仍有殘留水分，可放在陽光及通風環境下徹底風乾，確保完全乾燥再收藏，防止發霉及細菌滋生。

海味保存｜2 密封保存

將海味乾貨放入乾淨密封的容器，例如密實袋、密封食物盒和玻璃樽等，以防止水分和異物進入，最好在容器內放入乾燥包或防潮包。如有真空密封包裝器，把食物袋抽真空後保存效果會更佳。