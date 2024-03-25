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生活
2024-03-25 12:01:31

海味保存｜陳皮、冬菇、瑤柱邊種不可放雪櫃？ 花椒八角可防蟲

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海味乾貨存放貼士｜輕鬆保存蠔豉、蝦乾、海參 防蟲靠兩種香料？

海味乾貨存放貼士｜輕鬆保存蠔豉、蝦乾、海參 防蟲靠兩種香料？

海味乾貨的定義頗為廣泛，除了統稱為四大海味的「鮑參翅肚」之外，還包括各種風乾食材例如蝦米、瑤柱、蠔豉、陳皮和冬菇等等。海味乾貨主要都是風乾食品，大部分都沒有防腐劑，而香港天氣普遍潮濕又炎熱，家中珍貴的海味應該如何存放呢？本文會介紹海味的存放技巧，幫助你延長它們的保質期，確保不會發霉變壞。

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海味保存｜1 清潔晾乾

在儲存之前，先確保海味是乾淨的，如表面有塵或雜質，可以用乾淨的軟刷輕輕擦乾淨，如海味仍有殘留水分，可放在陽光及通風環境下徹底風乾，確保完全乾燥再收藏，防止發霉及細菌滋生。

海味保存｜2 密封保存

將海味乾貨放入乾淨密封的容器，例如密實袋、密封食物盒和玻璃樽等，以防止水分和異物進入，最好在容器內放入乾燥包或防潮包。如有真空密封包裝器，把食物袋抽真空後保存效果會更佳。

海味乾貨存放貼士｜清潔晾乾，如表面有塵或雜質，可以用乾淨的軟刷輕輕擦乾淨 海味乾貨存放貼士｜密封保存，將海味乾貨放入乾淨密封的容器，例如密實袋、密封食物盒和玻璃樽等

海味保存｜3 避光避熱

高溫會令海味乾貨變質，所以應盡量選擇涼爽和乾燥的地方放置海味，避免光源直接照射。

海味保存｜4 存放環境

不同種類的海味乾貨需要在不同溫度下存放，以下是各種食材分別適合的存放溫度：

海味乾貨存放貼士｜避光避熱，盡量選擇涼爽和乾燥的地方放置海味 海味乾貨存放貼士｜常溫食材，放置花膠的容器內放入幾顆花椒八角，可以有效防蟲 海味乾貨存放貼士｜常溫食材，乾鮑魚、乾海參、花膠、冬菇、陳皮和薏米等食材，放在密封的容器後存放在室溫的乾爽陰涼處

海味保存｜雪櫃類

這些食材較容易受潮，需放在雪櫃內：瑤柱、紅棗、桂圓、杞子、冬蟲草、臘腸等

海味保存｜冰格類

這類食材因水分較高，容易變壞，所以要放在冰格內：蠔豉、金蠔、蝦米蝦乾、魚乾、螺頭和已浸發的海參花膠等

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海味乾貨存放貼士｜冷藏食材，瑤柱、紅棗、桂圓、杞子、冬蟲草、臘腸等需放在雪櫃內 海味乾貨存放貼士｜冷藏食材，蠔豉、金蠔、蝦米蝦乾、魚乾、螺頭和已浸發的海參花膠等要放在冰格內

妥善保存乾貨海味其實並不困難，如果對食材的存放方法不確定，可以參考食材包裝上的儲存方法，或者咨詢海味乾貨鋪職員。要注意的是在香港炎熱潮濕的春夏季期間，一些本來可放在室溫的食材最好也放回雪櫃內，至於長時間未食用的海味乾貨，密封後放在冰格就最穩陣！

原文刊登於 C9．達人

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