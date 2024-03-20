熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
消費著數
2024-03-20 07:30:00

華御結大優惠｜試食價$12嘆盡三大熱賣御結 紅雪蟹沙律/秋鮭三文魚/濃香蛋汁牛壽喜燒

分享：
華御結大優惠｜試食價$12嘆盡三大熱賣御結 紅雪蟹沙律/秋鮭三文魚/濃香蛋汁牛壽喜燒

華御結大優惠｜試食價$12嘆盡三大熱賣御結 紅雪蟹沙律/秋鮭三文魚/濃香蛋汁牛壽喜燒

華御結最強優惠隆重登場，由321日起推出4天「皇牌御結日」，限定$12心動試食價讓客人嘆盡三大熱賣御結，其中長居人氣榜三甲位置、口感濃郁惹味的[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒(原價$22)，更以超值優惠價登場，為大家送上一試難忘滋味。連同清新經典口味[御結]北海道產秋鮭三文魚(原價$20)[御結] 紅雪蟹沙律(原價$20)，組成皇牌御結必試之選，機會難逢。

$12心動試食價嘆盡3大人氣御結

[御結]北海道產秋鮭三文魚 (321日及22)

[御結]紅雪蟹沙律 (321日及22)

[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒 (325日及26)

優惠條款及約束：

1. $12試食價只限特定日子，每人限購2件，數量有限，售完即止。

2. 優惠不可配餐及與其他優惠同時使用。

3. 如有任何爭議，華御結保留最終決定權。

4日限定重磅優惠 試食價$12嘆盡3大人氣御結 [御結]濃香蛋汁牛壽喜燒 (3月25日及26日) [御結]北海道產秋鮭三文魚 (3月21日及22日) [御結]紅雪蟹沙律 (3月21日及22日)

追加驚喜優惠

除了至抵$12試食優惠御結，華御結更追加驚喜優惠延續和風滋味時刻！

各分店於「皇牌御結日」會額外派發加碼折扣券──加碼折扣一：惠顧滿 $50即減$5優惠加碼折扣二：惠顧任何產品即可獲「買任何2件御結減$4」優惠券乙張，供下次購物使用

Ad Block

*以上兩項優惠適用至2024年4月10日，並不可與$12試食價優惠及其他優惠同步使用

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受