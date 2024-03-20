華御結大優惠｜試食價$12嘆盡三大熱賣御結 紅雪蟹沙律/秋鮭三文魚/濃香蛋汁牛壽喜燒

華御結最強優惠隆重登場，由3月21日起推出4天「皇牌御結日」，限定$12心動試食價讓客人嘆盡三大熱賣御結，其中長居人氣榜三甲位置、口感濃郁惹味的[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒(原價$22)，更以超值優惠價登場，為大家送上一試難忘滋味。連同清新經典口味[御結]北海道產秋鮭三文魚(原價$20)及[御結] 紅雪蟹沙律(原價$20)，組成皇牌御結必試之選，機會難逢。

$12 心動試食價嘆盡 3 大人氣御結

[御結]北海道產秋鮭三文魚 (3月21日及22日)

[御結]紅雪蟹沙律 (3月21日及22日)