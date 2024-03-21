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消費著數
2024-03-21 13:23:00

7-Eleven「超值三月」大折日 今日買滿$100即享8折

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7-Eleven「超值三月」大折日 3月21日買滿$100即享8折

7-Eleven「超值三月」大折日 3月21日買滿$100即享8折

為答謝顧客一直的支持，7-Eleven在「超值三月」推出最強一擊 ，在今日（321日）推出超著數優惠，只要於321日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿 $100或以上即享有8折大優惠！

7-Eleven今次8 折優惠可與今期多款著數優惠同時使用，齊齊享有折上折優惠，至抵筍貨包括：各款Häagen-Dazs雪糕批、各款 DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒、全新 Orion 意式雪糕、卡樂B薯片、維他新鮮茶、各款啤酒、7-SELECT人氣雞髀及溏心蛋，以及各式各樣的家居用品，包羅萬有。

7-Eleven「超值三月」大折日 3月21日買滿$100即享8折

7-Eleven「超值三月」大折日 3月21日買滿$100即享8折

7-Eleven掃貨時只要使用恒生enJoy卡付款，兼可賺取3 yuu積分回贈，而購買指定貨品更可獲取yuu印花。想以精明方法掃盡好貨，更可以yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券作付款，攞盡著數！

另外，由即日起至2024430日，憑已綁定至yuu 奬賞計劃之恒生enJoy卡於7-Eleven店內單一簽賬淨值達指定簽賬級別可享優惠：於任何日子（星期五除外）以實體卡/ 流動支付可額獲外600 yuu 積分（連同基本3X yuu積分，共賺高達9X yuu積分）。大折日只限一天，記得把握機會，即睇以下精選著數推介，總有一款啱心水。

雪糕之選：今次8折優惠更可與「限時雪糕優惠」同時使用，享有折上折優惠！包括DREYER'S D-COLLECTION 雪糕批／雪糕杯／脆筒 (各款)(不包括心形系列)，以及維記雪糕杯(咖啡/鮮牛奶/豆腐) / 甜筒／雪米滋兩粒裝 (各款) 。另外，還有今期新品 Orion 生啤意式雪糕、黑啤意式雪糕、雞尾酒青檸海鹽風味雪葩，將酒精巧妙地融入雪糕當中，為大家帶來刺激快感。

DREYER'S D-COLLECTION，折實平均 $10.8 件

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Häagen-Dazs，折實平均 $20 件

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解渴之選：無論茶飲、汽水、鮮奶、以至冰凍啤酒及紅酒，7仔都應有盡有！立刻以超實惠價格將心水飲品帶回家！

維他膠樽裝飲品 折實價 $6.8 支.

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OATSIDE燕麥飲品，折實價 $5.6 件 三得利高級全麥啤酒500毫升大罐裝，折實價平均 $13.6 罐

零食之選：７仔今期有大量精選零食讓你配搭出最佳下午茶組合，包括薯片、朱古力及鹹蛋魚皮等。

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品客薯片，折實價平均 $4 件 樂事薯片，折實平均 $10.4 件

即食之選：今期有各款7-SELECT雞髀、溏心蛋，以及其他即食產品貼心照顧你的每一餐，讓你隨時隨地品嚐高性價比的食物。

7-SELECT日式醬油溏心蛋 7-SELECT瑞士雞髀 BETAGRO香蒜胡椒味雞胸
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