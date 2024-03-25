作為烹飪界最受推崇的食材之一，龍蝦爽滑飽滿的肉質、鮮美無比的味道和層出不窮的可塑性，吸引著世界各地數之不盡的品味之士。踏入春暖花開的季節，澳門JW萬豪酒店備受歡迎的全天候自助餐廳「名廚都匯」亦為自助晚餐推出升級體驗，由澳門JW萬豪酒店及澳門麗思卡爾頓酒店新任行政總廚溫涵親自主理，以琳瑯滿目的龍蝦菜式作為見面禮。

由即日起推出的升級版自助晚餐，增設多款精緻美味的龍蝦菜式輪流供應，包括龍蝦伊麵、法式焗龍蝦、蒜蓉蒸龍蝦、龍蝦叻沙、龍蝦烏冬麵、牛油焗龍蝦及龍蝦意大利麵，與每天供應的環球美饌相互搭配。設於「名廚都匯」中央的海鮮專區如同海洋世界的縮影，除了波士頓龍蝦及龍蝦鉗，更有新鮮生蠔、長腳蟹、小龍蝦和各式刺身，令人垂涎欲滴。

品嘗過海洋珍味後，賓客可細味叉燒、燒腩仔、烤鵝和烤鴨等各款中式燒味，接著來一碗滋補養顏的花膠燉鮑魚湯或椰子燉雞湯。多款西式烤肉及熱盤，包括慢烤和牛、西班牙燒乳豬、龍蝦濃湯、地中海式焗鱸魚和明太子焗扇貝等，亦是不能錯過之選。最後，從慕絲蛋糕到自助雪糕站，形形色色的甜品為升級自助餐體驗帶來額外的滿足。