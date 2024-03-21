網上熱話｜港漂女大讚香港老人家精神狀態佳 3場景令她感受長者活力 網民：70歲都是中年人

自從醫療系統越來越發達後，世界各地的人均壽命均有增長。據衛生署2023年公佈的數據，香港的人均壽命為男性80.7歲及女性86.8歲，因此有不少人都經常笑指50歲仍然是青少年。早前，有港漂女在香港閒逛時，就發現大部分香港老人家的精神狀態​​都十分好，更在3個地方直接感受到長者的活力，令她不禁慨嘆香港老人家的精神和健康比起一眾後生仔更好。

港漂女大讚香港老人家夠精神 羨慕長者狀態 有老人家出沒行街或購買十分平常，退休後仍然行得走得可以與好友暢聚實在是人生一大樂事。早前，有港漂女在香港行街時，就被香港老人家的行為舉止嚇親，只因她發現香港的白髮族全部都十分有活力，令她不禁發文表示「香港80歲老年人精神狀態領先我50年」，大讚香港的老人家十分有精神之餘，狀態和健康均keep得好好！

3場景直接感受長者活力 生活多姿多彩 事主在3個地方都遇到看似差不多年紀的老人家，先是在$12店看到一位白頭髮的婆婆與好友們討論買哪一款飾物，又在Cafe看到悠閒地用電話打麻雀的老婆婆，就連遊戲場所亦不乏長者身影，令她大讚香港的老人家生活多姿多彩，「即使白髮也要和姐妹討論哪個髮卡好看，哪對耳環更配，一個人就去咖啡館online打麻將，或者在遊戲廳玩推幣」。