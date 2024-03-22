網上熱話｜港男呼籲師奶用買餸車要考牌 親眼目擊牙煙實況 網民超認同！

買餸煮飯的確是一門高深的學問，除了要識得預人數與份量之外，買餸的過程其實亦十分艱苦，因而一眾買餸人士為了減輕自己拎得好重及成手都係嘢的論盡情況，發明了買餸手推車一物，所有師奶幾乎人手一架，確實幫輕好多！不過，有網民就認為買餸手推車方便了師奶一族，但卻苦了一眾路人。早前，有港男在討論區嬲爆發文，直指自己目擊師奶用買餸車的牙煙實況，令他確信「女人用買餸手拉車要考牌」！
港男嬲爆發文 建議女人用買餸車要考牌
不少買開餸的人都會明白買餸的困難，特別是買到一袋二袋時，每行一步路都猶如擔住石頭，更不要說撞正要買米買油的日子。因此，不少買餸人士都會特別準備一架買餸手推車，讓他們能夠將所有戰利品放在車內，輕輕鬆鬆推住車仔行就得。不過，這種師奶戰車有時亦會為其他市民帶來不便。早前，有港男就在討論區以「建議女人用買餸手拉車要考牌」為題發文，狠批街上有很多推著買餸車的師奶均目中無人，自己確實方便了不少，但卻苦了一眾路人！
親眼目擊牙煙實況 全靠惡霸出手KO
發文者憶述自己親眼目撃的買餸車實況，揚言「個師奶搭扶手電梯上，架車仔就放佢自己前一級」，正常情況下應該先將車仔推出去，自己再踏出扶手電梯，惟該名師奶卻「想將架車放翻自己背後，然後拉架車」。發文者怒斥師奶的行為「反智」，又形容當時「成條扶手電梯都係人，仲要等佢個拉架車仔出，爭d kick到後面班人X街」，幸得一名「惡霸」及時「一腳伸X開佢架車仔，D人先出到」，全個過程極度牙煙。
網民極有共鳴：仲有好多嘢都要考牌
發文者的經歷引來大批網民熱議，有網民直言「好多女人行路本身已經唔睇人睇路，加埋架車仔真係無X敵」、「見過啲人搭𨋢推架車出先永遠都kick住推唔出，一仆一碌」。有網民更坦言除了推買餸車之外，尚有很多事情應該要考牌，例如「用八達通都要，都2024仲係可以放係個袋到嘟，仲要成日嘟唔到」、「搭電梯落到去遇到熟人，即場企係梯口同人傾偈我都見過」、「擔遮都要，矮過175cm就要考，避唔開真係會𠝹斷頸動脈」，可見網民對平時出街的情況十分不滿。