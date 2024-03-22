網上熱話｜90後港女呻身體大不如前 數6大初老徵兆 網民有同感：時日太快

90後曾經是後生的一群，惟其實1990年出生的其實都已經34歲，當年在眾人眼中仍是不知天高地厚的小朋友，如今已經是被迫獨當一面，甚至陸續成家立業的一群。年齡對很多人來說永遠都是一個指標，因而會有相對應的年齡焦慮。早前，一位90後港女就在討論區上發文，直指自己近年的身體已經大不如前，更無奈地列出觀察所得的6大初老徵兆，引來大批網民一同唏噓討論。

90後港女呻身體大不如前 疑與新冠後遺有關 30歲對很多人來說都是一個年齡大關，只因再不是「十八廿二」，但生活上又好似未有太大變化，加上長久以來的年齡焦慮，令很多人都覺得必須要在30歲之齡達成一些目標。早前，一位90後港女就在討論區上發文，直指現時的90後已逐漸步入30歲，令她不禁發文表示「90後老了有感」。她苦呻近年「不知不覺間老咗好多」，又懷疑與早幾年的新冠疫情有關，「好似乜都冇做過冇大個咗，得時間同年紀係過咗」。

數6大初老徵兆 身分尷尬兼壓力暴增 發文者又力數觀察到的6大初老徵兆，包括「胃口細咗，唔似以前咁可以大吃大喝，但食得少咗依然冇瘦到甚至會肥咗，又易消化不良​​」、「皮膚愈來愈乾​​，又殘咗勁多，開始出紋出斑，面上開始feel到有啲位真係垂咗啲，積極諗係咪需要醫美​​」，而且在年齡增長下體力大不如前，令她「完全捱唔到夜​​」。除了身體上的變化，生活上亦有很多使人無奈的轉變，例如返工的身分地位開始尷尬，「開始返工又稱唔上阿姐，但已經唔係阿妹​​」、「愈來愈多催結婚嘅聲音​​」，並因此而有事業同經濟上嘅焦慮​​，「擔心同同齡甚至細過自己嘅比事業人工同積蓄好落後​​」。