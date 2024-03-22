網上熱話｜90後港女呻身體大不如前 數6大初老徵兆 網民有同感：時日太快

90後曾經是後生的一群，惟其實1990年出生的其實都已經34歲，當年在眾人眼中仍是不知天高地厚的小朋友，如今已經是被迫獨當一面，甚至陸續成家立業的一群。年齡對很多人來說永遠都是一個指標，因而會有相對應的年齡焦慮。早前，一位90後港女就在討論區上發文，直指自己近年的身體已經大不如前，更無奈地列出觀察所得的6大初老徵兆，引來大批網民一同唏噓討論。
90後港女呻身體大不如前 疑與新冠後遺有關
30歲對很多人來說都是一個年齡大關，只因再不是「十八廿二」，但生活上又好似未有太大變化，加上長久以來的年齡焦慮，令很多人都覺得必須要在30歲之齡達成一些目標。早前，一位90後港女就在討論區上發文，直指現時的90後已逐漸步入30歲，令她不禁發文表示「90後老了有感」。她苦呻近年「不知不覺間老咗好多」，又懷疑與早幾年的新冠疫情有關，「好似乜都冇做過冇大個咗，得時間同年紀係過咗」。
數6大初老徵兆 身分尷尬兼壓力暴增
發文者又力數觀察到的6大初老徵兆，包括「胃口細咗，唔似以前咁可以大吃大喝，但食得少咗依然冇瘦到甚至會肥咗，又易消化不良」、「皮膚愈來愈乾，又殘咗勁多，開始出紋出斑，面上開始feel到有啲位真係垂咗啲，積極諗係咪需要醫美」，而且在年齡增長下體力大不如前，令她「完全捱唔到夜」。除了身體上的變化，生活上亦有很多使人無奈的轉變，例如返工的身分地位開始尷尬，「開始返工又稱唔上阿姐，但已經唔係阿妹」、「愈來愈多催結婚嘅聲音」，並因此而有事業同經濟上嘅焦慮，「擔心同同齡甚至細過自己嘅比事業人工同積蓄好落後」。
網民無奈有同感：仲好似未識大咁
發文者坦言自知自己的運動作息等等「本身都好有進步空間」，因而令她「老得快過人」，但面對以上種種仍然難免感到無奈和感慨。發文引來大批網民唏噓留言，有網民直指「30歲後新陳代謝慢咗」，因而的確容易出現上述的身體狀況，亦有同為90後的網民苦呻「我兩個Bestie都結婚生B了，無得陪我跳舞Lu」、「今年26了，身邊有frd已經開始結婚，我都仲係好似未大個咁。返工仲係想辭就辭，想轉就轉，成個腦淨係識諗飲飲食食同埋玩」。不過，亦有網民認為年紀不是重點，「40歲就會覺得而家咁講嘅你傻豬㗎啦，30根本仲好後生」、「想做咩就去做，你一啲都唔老」。