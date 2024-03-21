藝術三月｜法國藝術家Camille Walala 海港城彩色公共藝術企劃！香港首個城市標誌／迷宮藝術裝置／個人畫展

尖沙咀好去處｜踏入「香港藝術三月」，海港城邀請著名法國藝術家 Camille Walala 舉辦「Planet Walala @海港城」彩色公共藝術企劃，帶來三大項目並以不同形式與公眾互動。屆時會展出香港首個城市標誌作為常設裝置，為大家帶來藝術打卡新地標，同期設置Camille首個戶外迷宮藝術裝置。Camille亦會舉辦香港首個個人藝術展覽。喜歡藝術的朋友，千萬不要錯過海港城的一連串藝術活動！

在飽覽維港景緻的海運觀點，海港城為市民及旅客帶來高3米、闊6.5米的香港首個城市標誌「NowYouSeeItNowYouDon’t」作長期展出，打造藝術打卡新地標；同時更設置Camille的首個戶外迷宮藝術裝置「A-MAZE」，讓大家在3,500平方呎的七彩迷宮內探索及遊玩。另外，在海港城美術館會舉辦Camille首個個人畫展「Metropolis」，展出12幅全新抽象藝術畫，創作靈感均來自香港及世界各地的獨特建築風格及生活文化。海港城更會舉辦親子ArtJamming及Insta360攝影教室，讓大家一同參與藝術、享受藝術！ 跨領域法國藝術家CamilleWalala擅長以部落波普(Tribal-Pop)風格創造出歡樂且俏皮的公共藝術品，透過大膽的用色及充滿玩味的幾何圖案，令城市變得更有活力，為公眾帶來喜悅。她曾創作出多個世界知名的作品，範圍涵蓋大型壁畫、3D互動裝置、街頭藝術、室內及舞台設計。由街道、巴士、油站，到公寓、酒店、工廠，Camille把七彩的顏色放在街頭藝術品，將藝術融入社區，用最親民的方式走進市民的生活。這次她以香港建築風格為靈感，把城市中的幾何元素放到三大藝術項目之中，刻畫出她對香港的印象，藉此帶出人與地方之間的連繫。

香港首個城市標誌 — 全新藝術地標及旅遊打卡點 世界多個旅遊城市都有巨型地名標誌，例如首爾的「ISeoulU」、多倫多的「TORONTO」以及荷里活的「HOLLYWOOD」等，供遊人打卡留念。海港城特意邀請CamilleWalala設計香港首個城市標誌「NowYouSeeItNowYouDon’t」，以外國遊客的身份、藝術家的角度、設計師的目光，勾劃出她眼中香港的輪廓。 「HONGKONG」城市標誌高3米、闊6.5米，以維港的海藍色為主色調，再融合了Camille標誌性的鮮豔幾何圖案。呼應香港密密麻麻的高樓大廈，整個標誌由多個高高低低的幾何圖案重疊而成，更融入香港建築特色如紙皮石等，多角度呼應香港城市景觀。啟發自GeorgeRousse的光學藝術作品，Camille在設計城市標誌時採用了擠壓變形（anamorphic）的手法。只有站在特定角度及距離觀賞，方可看到「HONGKONG」字眼，因此命名為「NowYouSeeItNowYouDon’t」。 香港城市標誌「Now You See It Now You Don’t」 日期：2024 年 3 月 21 日起展出 時間：上午 10 時至晚上 10 時 地點：海港城海運觀點

七彩藝術迷宮「A-MAZE」在色彩鮮明的幾何世界重拾童心 在海運觀點平臺，CamilleWalala將觀景台變身為戶外藝術迷宮「A-MAZE」，以高飽和度的色彩充斥整個空間，瞬間脫離出城市的石屎森林，極具視覺衝擊。A-MAZE既是藝術裝置，亦是充滿活力的玩樂設施和公共休憩空間，不論男女老幼，總會找到一個自己的小天地。小朋友可以在迷宮中穿梭玩樂；情侶們可以在七彩幾何圖案前打卡放閃；裡裡外外更設有休憩地方讓大家悠閒地欣賞維港景色。 3,500平方呎的藝術迷宮與「HongKong」城市標誌一樣，以維港的海藍色和紫色為主色調，並配以鮮艷的立體幾何圖案所組成。Camille除了運用一貫的原色系顏色（紅、黃、藍色），更特意加入柔和的色調作搭配，例如薄荷綠色、紫丁香色和柔和橙色，以配合香港景致。有別於傳統迷宮，不同高度的牆壁都設有大大小小的開口和窗戶，讓大人和小朋友可以在層層的迷宮內窺探及自由走動，增強人與人在迷宮內的互動。 A-MAZE是Camille在倫敦的「WalalaXPLAY」藝術迷宮的延伸，亦是她首個創作的戶外迷宮。她希望透過迷宮讓大家擁抱色彩帶來的愉悅感，重拾童心去探索身邊的事物，並盡情享受遊玩的單純快樂。 藝術迷宮裝置「A-MAZE」 日期：2024 年 3 月 21 日至 4 月 21 日 時間：上午 10 時至晚上 10 時 地點：海港城海運觀點

CamilleWalala首個個人畫展「Metropolis」 法國藝術家CamilleWalala一直以其大型公共藝術聞名，如在美國華盛頓洲的壁畫「Mural in IndustryCity」。在今次的藝術企劃中，她作出新嘗試，在海港城美術館舉辦首個個人畫展「Metropolis」，以她擅長的Tribal-pop風格及強烈的幾何元素手繪出12幅全新畫作。展覽命名為「大都會」是因為Camille的創作靈感來自世界各地的建築物，從紋理和細節到建築外形汲取養份，再融合成為新畫作，就如熔爐一樣，把城市中的建築美學匯聚一起。 Camille亦有從香港的建築和活力攝取靈感，在繪畫的過程中加入全新的創作方向，例如在她最喜歡的作品「RushHour」中，可以發現到它的構圖比過往的作品有更多層次，密度更高，呼應著香港的高密度建築；同時使用更多顏色作畫，緊扣著香港五光十色的能量。 她表示今次的畫展是一項具有挑戰性的項目，因為畫布細小得多。她需要仔細地構思，如何在有限的空間加入不同色彩和圖形，為觀眾帶來喜悅的感覺，貫徹創作的初心。 Camille Walala 個人藝術展「Metropolis」 日期：2024 年 3 月 21 日至 4 月 21 日 時間：上午 11 時至晚上 10 時 地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階 207 號舖）