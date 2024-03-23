熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 回南天 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 23條立法 SEASONS PLACE LOONG 9 泰峯 大光麵 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-23 12:00:00

藝術三月｜JAJA推「Taste of Arts藝術滋味」系列 帶來視覺及味覺探索之旅

分享：
藝術三月｜JAJA推「Taste of Arts藝術滋味」系列 帶來視覺及味覺探索之旅

藝術三月｜JAJA推「Taste of Arts藝術滋味」系列 帶來視覺及味覺探索之旅

踏入三月藝術月，全城充滿不同的藝術活動，由國際藝術盛事Art BaselArt Central，到本地街頭藝術節及各區的藝術畫廊，大街小巷都洋溢著滿滿的藝術氣氛。位於香港藝術中心的JAJA亦響應這股藝術潮流，推出「Taste of Arts藝術滋味」系列，讓一眾藝術愛好者在香港會議展覽中心參與Art Basel及其他藝術活動期間，到鄰近的 JAJA 享受藝術盛宴。JAJA一直以最繽紛時尚的精緻美食締造不一樣的素食體驗及生活態度，在裝潢上更加充滿視覺驚喜，手繪璧畫及電子藝術品互動裝置等，都充滿藝術玩味，是城中少有能細味藝術的餐飲場所。

與閨蜜享受藝術盛宴

JAJA在今個初春帶來全新「Taste of Arts藝術滋味」下午茶（HK$428/兩位用），由即日起至531日為食客帶來視覺及味覺探索之旅，藉此發掘藝術世界的異彩。每件食物上的裝飾都以獨特又美妙的藝術形式展現：透過細心點畫拉花、揉捏塑形等，讓每件食物不僅美味，更結合視覺藝術上的亮點，成為一道送至餐桌上的藝術作品。萬勿錯過與閨蜜一同享受沉浸式的藝術氛圍！

全新「Taste of Arts藝術滋味」下午茶（HK$428/兩位用） 全新「Taste of Arts藝術滋味」下午茶（HK$428/兩位用） 全新「Taste of Arts藝術滋味」下午茶（HK$428/兩位用） JAJA花束沙律 JAJA畢卡索手作蛋糕 JAJA藝術滋味限定特色飲品（HK$68/杯）

JAJATaste of Arts藝術滋味」下午茶

價錢：HK$428/兩位用（另收加一服務費）

供應期：即日起至531

Ad Block

供應時間：星期一至日，下午230分至4時正、下午430分至6時正

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受