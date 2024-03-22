食油推介2024｜告別滴油漏油！實測5款市售食油 邊款瓶口設計最方便？出油量更易控制？

無論煎、炒、煮、炸，烹飪少不免要用到食油。然而，每次用油的時候，大家會不會都曾有以下煩惱——拉環拉不開或很易拉斷、瓶口處內膜撕不開、費盡力氣也撳不開；食油瓶口設計過大，難以控制用量；倒油後經常會有油殘留於瓶口及瓶身，油更會順著瓶身流至料理枱面，變相需要額外花功夫清潔等。小編最近逛超級市場時，留意到部分市面上食油的瓶口設計，特別針對用家痛點作出改良。到底改良版是否真的能夠解決問題，使用上更方便？小編精選了5款在超級市場都能輕鬆買到的食油，和大家實測一番！

食油推介2024｜實測1：瓶蓋易開程度 相信大家都曾經試過在開封時，拉環拉極都拉不開，使勁拉扯更立即斷掉！部分品牌亦會在瓶口處貼上一層內膜，要先扭開瓶蓋，撕掉內膜才能使用，然而內膜有機會因膠水過於牢固，撕到「一岩一窟」；亦有部分採用撳蓋式設計，有時費盡力氣也撳不開。 小編是次用作實測的食油分別有御品皇純正粟米油、萬歲粟米油、獅球嘜零反健康粟米油、金御膳芥花籽油及刀嘜金裝濃香花生油。先看瓶蓋設計，5款食油中，有3款食油的瓶蓋均採用常見的拉環式大瓶口設計，另外2款則加入嶄新元素，分別名為「調油扭扭蓋」及「EASY蓋」。

食油推介2024｜實測2：瓶口出油量控制 瓶蓋及瓶口設計不同，出油量自然亦有差異。觀乎大瓶口設計的食油，出油量是5款入面最多，特別是在滿瓶的狀態下，倒油時更見「澎湃」，若只想落少許油，出油量就會較難控制；至於「調油扭扭蓋」，實測將瓶蓋扭至不同大小後再倒油，的確可以控制出油量，然而，若想落得更少，仍然較難控制；而獅球嘜的全新「EASY蓋」是所有瓶蓋及瓶口設計中最細，以細油咀出油，少至幾滴油都能較精準控制出油量，產品標示採用防滴漏設計，倒完油後不必擔心弄髒瓶口及枱面。