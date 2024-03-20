尖沙咀美食｜米芝蓮二星總廚主理 木炭燒烤餐廳Charcoal Bar $68食烤生蠔 海膽多士/炭烤白鱔/戰斧牛扒

尖沙咀海港城最近有全新木炭燒烤餐廳開業，Charcoal Bar由米芝蓮二星總廚Bjoern Alexander主理，主打以直火料理（Open Fire Cooking）的烹調方式炮製來自世界各地的熟成肉食和優質海鮮，最平低至$68就能品嚐以濃鬱柚子胡椒牛油煙燻而成的烤生蠔，另外亦有海膽多士、荔枝木煙燻原隻珍寶虎蝦、荔枝木煙燻戰斧牛扒等美食選擇，加上舒適的用餐環境，食客來到可盡情享受高質燒烤美食！

尖沙咀最新木炭燒烤餐廳Charcoal Bar Charcoal Bar由LUBUDS®️集團及米芝蓮星級廚師Bjoern Alexander聯手打造，德籍名廚Bjoern Alexander曾於香港和全球多間米芝蓮星級餐廳任職，經驗豐富，今次在Charcoal Bar就將燒烤以更精緻的方式重新演繹，在世界各地採購優質牛扒和海鮮，用上荔枝木和杏仁木等帶有獨特芳香的木材燻製食物，令人大開眼界。餐廳廚房更誠意配置專業裝備，選用結合烤架和烤爐於一身的的西班牙Josper烤爐，不單可以進行直火烹飪，獨特的封閉式燒烤設計加上廚師的經驗和技巧，令食物風味更上一層樓。