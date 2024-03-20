尖沙咀美食｜米芝蓮二星總廚主理 木炭燒烤餐廳Charcoal Bar $68食烤生蠔 海膽多士/炭烤白鱔/戰斧牛扒

尖沙咀海港城最近有全新木炭燒烤餐廳開業，Charcoal Bar由米芝蓮二星總廚Bjoern Alexander主理，主打以直火料理（Open Fire Cooking）的烹調方式炮製來自世界各地的熟成肉食和優質海鮮，最平低至$68就能品嚐以濃鬱柚子胡椒牛油煙燻而成的烤生蠔，另外亦有海膽多士、荔枝木煙燻原隻珍寶虎蝦、荔枝木煙燻戰斧牛扒等美食選擇，加上舒適的用餐環境，食客來到可盡情享受高質燒烤美食！
尖沙咀最新木炭燒烤餐廳Charcoal Bar
Charcoal Bar由LUBUDS®️集團及米芝蓮星級廚師Bjoern Alexander聯手打造，德籍名廚Bjoern Alexander曾於香港和全球多間米芝蓮星級餐廳任職，經驗豐富，今次在Charcoal Bar就將燒烤以更精緻的方式重新演繹，在世界各地採購優質牛扒和海鮮，用上荔枝木和杏仁木等帶有獨特芳香的木材燻製食物，令人大開眼界。餐廳廚房更誠意配置專業裝備，選用結合烤架和烤爐於一身的的西班牙Josper烤爐，不單可以進行直火烹飪，獨特的封閉式燒烤設計加上廚師的經驗和技巧，令食物風味更上一層樓。
必食荔枝木煙燻戰斧牛扒
多款燒烤美食同樣別出心裁，小食有以濃鬱柚子胡椒牛油煙燻而成的「烤生蠔」（$68 1隻 /$368 6隻），以及配上黑松露蛋黃醬的「海膽多士」（$128/件），賣相精緻，食材配搭得宜。燒烤美食方面則推介餐廳招牌魚鮮菜式「炭烤白鱔、香蒜、芫荽、檸檬」（$328），白鱔烤得香口，皮脆亦帶有焦香，咀嚼時肉質爽彈鮮甜，配上醬汁味道層次更突出。另外如果喜好海鮮，焦香辣椒牛油波士頓龍蝦（$338）．「薑柚子牛油原條日本長腳蟹」（$368）等同樣值得一試。而重頭戲荔枝木煙燻戰斧牛扒（$780／二人份）都有驚喜，賣相滿分，上檯時香噴噴，帶有陣陣荔枝木的芳香，入口油脂香氣與濃厚肉味同時兼備。
Charcoal Bar
地址：地址：尖沙咀海港城海運大廈地下G62舖
訂位網站
電話： +852 22170088
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