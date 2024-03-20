春分湯水│粉葛赤小豆淮山煲瘦肉解春困 中醫推介穴位醒腦

春分難集中 全因供氧量不足 香港受地理位置影響，比較容易受到較暖和潮濕的偏東或偏東南的氣流影響，春分都是乍暖還寒，潮濕多霧。每當春分時節，天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。 正所謂春眠不覺曉，進入春季後，隨著氣溫的升高，人的身體毛孔、汗腺、血管開始舒張，皮膚血液循環也旺盛起來。這樣一來，供給大腦的血液就會相對減少。隨著天氣變暖，新陳代謝逐漸旺盛，耗氧量不斷地加大，導致內源氧缺乏，大腦的供氧量則顯得不足了。加上暖氣溫的良性刺激，使大腦受到某種抑制。因而人們就會感到困倦思睡，總覺得睡不夠，亦是中醫所說的春困。

在中醫角度，此時節濕氣重，人體若陽氣不足，易受濕邪侵犯，脾因濕困而致運化失職，出現易困嗜睡、精神難以集中、疲倦乏力、腸胃問題等，這在中醫上被稱為「濕困」或「春困」。 除了季節的轉換，濕氣加重容易令人春困之外，經常進食生冷、肥甘厚味的食物，或者少運動、缺乏休息，都容易使人的脾胃功能欠佳。小兒形氣未充，臟腑嬌嫩，脾胃運化功能未完備；老人、長期患病者等脾胃虛弱，亦較易有春困的症狀。 氣虛濕熱易眼瞓 春困去到立夏 春困持續時間受到環境因素及內在因素所影響。香港的春季是三月至五月，春困可能要到立夏之後才有改善。另外，由於人體內在某些臟腑的功能減弱，也會加重春困的症狀。「特別是氣虛、痰濕、濕熱者比較容易受春困影響出現嗜睡症狀。」劉醫師說，「不過在飲食、起居、運動方面加以改善，平調臟腑功能氣血，也能輕鬆擊退春困。」

想知道自己是否氣虛者？劉醫師表示氣虛者多數面色淡白，聲音低弱，氣短懶言，容易疲乏，精神不振，易出汗；痰濕者，體型配胖，胸悶痰多，容易睏倦，喜食肥甘醇酒；濕熱者，平素面垢油光，易生痤瘡粉刺，容易口苦口乾，身重困倦。 解決眼瞓有法 午睡唔好超過半個鐘 「規律起居有助於良好睡眠，良好的睡眠，則可以使大腦得到充分的休息，保證腦部有充足的血液供應，減輕白天的嗜睡疲倦現象。睡眠前可以溫水泡腳、聽一曲輕音樂，平復心情，沈斂陽氣，以此減輕失眠、多夢、易醒症狀，提升睡眠品質。」劉醫師提醒，一定不要睡懶覺，睡眠不是越多越好，早上賴床會影響身體陽氣的升發，反倒會加重春困，更容易眼瞓。

中午可以小憩一會兒，中醫講究睡子午覺，適當的午間休息有利於身體的陰陽調節，但時間在20分鐘到半小時為宜，過長的午睡會適得其反，破壞身體節律。 二十四節氣春分提神茶飲湯水穴位全推介 另外劉醫師亦有推介一系列食療湯水跟穴位，讓大家對抗春困。 二十四節氣春分提神茶飲 茉莉花茶 茉莉花具有辛、甘、涼、清熱解毒、利濕、安神、鎮靜作用。 泡法：選取有蓋茶杯，取茉莉花若干，放入杯里，用開滾水沖泡，隨即蓋上杯蓋，以防香氣散失。 沖泡溫度：90°C左右

2.蜂蜜菊花薄荷茶 《本草綱目》中也記載菊花「性平，味甘，具有散風熱、平肝明目之功效」。 菊花茶能讓人頭腦清醒、雙目明亮，特別對肝火旺、用眼過度導致的雙眼乾澀有較好的療效。薄荷可通鼻竅醒腦及清熱疏肝。 泡法：用開水將菊花沖泡開，然後加入薄荷葉，等茶水溫度下降之後再加入蜂蜜，調勻即可飲用。 沖泡溫度：70°C左右再加蜂蜜。

二十四節氣春分湯水 粉葛赤小豆淮山煲瘦肉 材料：粉葛2斤，赤小豆30克，淮山30g，薏苡仁30g，瘦肉500克，生薑3片，蜜棗3粒 湯水步驟：豬瘦肉洗淨後切塊，汆水；粉葛洗淨切成小塊；其他材料浸透洗淨。 將所有材料放入煲內，加入清水12碗，煲滾後改用文火煲2小時，加鹽調味，即可飲用。 功效：健脾調中，利水消腫，可以通暢小便，消除疲勞。

二十四節氣春分穴位 百會 取穴方法：位於頭頂正中線與兩耳尖連線交叉點處。 功效：安神，醒腦，開竅，明目，升提陽氣。 按摩方法：找到穴位後，用拇指或中指按壓打圈穴位，以出現明顯的酸痛、酸脹感為度。 每次揉按5分鐘，每日多次。

足三里 取穴方法：足三里在小腿前外側，外膝眼下三寸，脛骨前緣旁開一橫指。 按摩方法：找到穴位後，用拇指或中指按壓，以出現明顯的酸痛、酸脹感為度。每次揉按5分鐘，每日多次。

原文刊登於 Yahoo Food