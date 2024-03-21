網上熱話｜港女買椰撻撞正性感小野貓 大露背緊身褲成焦點 網民反轟：著乜都關你事？

港女買椰撻撞正性感小野貓 大露背緊身褲成焦點 網民反轟：著乜都關你事？

香港人的衣著打扮一向都以簡單舒適為主，T恤牛仔褲可以說是每個人必備的時尚單品，有時落街買個包的時候更會以街坊「頹look」出門，因此偶爾看到有人精心打扮時，望多幾眼屬於人之常情。早前，一位港女在落街買椰撻醫肚時，一轉身就撞正打扮得好行的「性感小野貓」，其大露背加緊身褲都未算最Sexy，正面睇更令一眾網民嘩嘩聲，引起大批網民熱烈討論！

港女落街買椰撻醫肚 轉身撞正性感小野貓 港人的打扮一向較簡單舒適，亦不時有內地女生揚言港女的打扮太普通，不及內地人穿著大膽和時尚。亦因如此，有時看到街上有精心打扮甚至較為清涼的人出沒時，總會不期然地望多兩眼，更有機會更為群眾焦點。早前，一位港女就在社交平台上驚呼「離有個性感小野貓出現」。事源事主在元朗一間連鎖餅店買椰撻醫肚，豈料一轉身就撞正一身性感少布打扮的小野貓，令事主不禁揚言「我呢啲師奶接受唔到，我知今日好熱」。

大露背+緊身褲成焦點 Deep V落到肚皮 從事主分享的照片中，可見相中小野貓身穿黑色性感露背裝，香肩和後背大方向眾人展示，幾乎露到臀部位置，下身則是超緊身毛毛褲。而小野貓的正面亦相當有睇到，只見胸前的Deep V落到肚皮位置，重要部位只有兩條細肩帶遮擋，以這身裝扮落街買麵包，的確會引來大批街坊的震撼的目光。