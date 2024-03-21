香港國際機場送日本/峇里來回機票、雙倍積分及$100迎新獎賞

一連4日復活節長假正是旅遊好時機，香港國際機場特意為「HKairport Rewards」會員送上豐富購物三重賞，當中包括日本或峇里來回機票，即睇詳情！

「 HKairport Rewards 」復活節三重賞

由2024年3月21日至4月7日，香港國際機場推出復活節購物禮遇，無論是線上或線下購物，都可以賺取驚喜獎賞：

1. 賞你日本/峇里來回機票：於即日起至2024年4月7日，在機場任何店鋪、食肆及HKairportShop.com機場網上商店每累積消費滿港幣$15,000，可獲贈日本或峇里來回機票一套，買夠即賞。每位會員最多可換領2次。

2. 2倍積分：於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即港幣$1獲取2獎賞積分。

3. 港幣$100迎新獎賞：新登記會員可獲贈港幣$100購物現金券，於指定商戶淨消費滿港幣$300即可使用。