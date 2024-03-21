香港國際機場送日本/峇里來回機票、雙倍積分及$100迎新獎賞

一連4日復活節長假正是旅遊好時機，香港國際機場特意為「HKairport Rewards」會員送上豐富購物三重賞，當中包括日本或峇里來回機票，即睇詳情！
「HKairport Rewards」復活節三重賞
由2024年3月21日至4月7日，香港國際機場推出復活節購物禮遇，無論是線上或線下購物，都可以賺取驚喜獎賞：
1. 賞你日本/峇里來回機票：於即日起至2024年4月7日，在機場任何店鋪、食肆及HKairportShop.com機場網上商店每累積消費滿港幣$15,000，可獲贈日本或峇里來回機票一套，買夠即賞。每位會員最多可換領2次。
2. 2倍積分：於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即港幣$1獲取2獎賞積分。
3. 港幣$100迎新獎賞：新登記會員可獲贈港幣$100購物現金券，於指定商戶淨消費滿港幣$300即可使用。
HKairportShop.com機場網上商店限定優惠
香港國際機場精心精選世界各大品牌商品包括尊尚品牌、機場限定、美容護理、生活精品、潮流飾物、電子用品等復活節禮物。由即日起至2024年4月7日，任何顧客於HKairportShop.com機場網上商店消費滿港幣$800或以上，全單即享9折優惠；滿港幣$2,000或以上，即享85折；消費滿港幣$3,500或以上，更可獲8折。
HKairportShop.com機陽網上商店之訂單最快可在 90 分鐘內準備好以供提貨，方便安排時間。若擔心拿著戰利品會阻礙購物之旅，只要消費滿港幣$300，即可享用香港免費送貨服務，或者滿港幣$1,000 即免費享用登機閘口提貨服務。
復活節快閃驚喜活動
此外，機場更準備限時驚喜活動，由3月28日至4月1日期間，可在登機前先到機場東大堂(禁區)的復活節裝飾前「打卡」，並領取HKairport Rewards會員專屬小禮物。