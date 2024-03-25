1月唇妝｜2024春季唇膏 啞緻/絲絨質感 舒適柔滑易推 (持續更新)

聖誕節及除夕剛剛過去，踏入2024，大家都開始準備過農曆新年及情人節！以下為大家介紹一系列新唇膏，讓大家以精神好氣息過年，利是都𢭃多幾封！ 2024 春季唇膏推介｜ YSL 絕色時尚啞緻唇膏 YSL Beauty的標誌性唇膏——絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC 及 絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL ，推出全新年度色調：MATTES ON FIRE烈焰啞緻。系列以火焰作為創作靈感，打造6款灼熱色調。品牌再度邀請合作無間的Ian(陳卓賢)，率先揭開情人節序幕，為新色調絕色時尚啞緻唇膏 及LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。

絕色時尚啞緻唇膏THE SLIM CLASSIC，靈感源自Monsieur Saint Laurent親自創造的皮革手袋及飾品。標誌性的輕盈滑貼配方蘊含滋潤成分，為雙唇提供一整天無重舒適。加上不透明填充劑和防光粉末，為雙唇披上濃郁絢爛的色調，賦予雙唇飽滿豐盈的啞緻唇妝。唇膏以皮革的啞緻度迎來火紅和亮橙色調。 N°2024 炭焙紅茶：摻雜炙熱紅色的亮橙。 N°37 西柚紅茶：讓人感受激情的溫暖紅色。 N°38 玫瑰冰茶：激發內心火熱的橙紅色。

半啞緻質地的絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL，配方蘊含高達67%的滋潤呵護成分，包括Ourika社區花園的玫瑰天竺葵油，賦予雙唇奶油般的舒適感和空氣般的無重感。3款全新灼熱裸棕色，呈現高張力的色彩。 N°319 冷萃咖啡：帶一絲啞光棕色的裸肌粉調。 N°320 炭焙烏龍：溫暖的啞亮棕色，給刺激的慾望。 N°321 南瓜拿鐵：棕紅色，感受熾灼的滋味。

2024春季唇膏推介｜絕色輕霧唇膏THE SLIM VELVET RADICAL $390

2024 春季唇膏推介｜ ARMANI beauty 情人節粉霧限定系列 LIP MAESTRO CRUSH 絲絨啞亮唇釉 $365 ARMANI beauty推出情人節粉霧限定版 LIP MAESTRO CRUSH 絲絨啞亮唇釉，全新雲霧空氣質感綿密絲滑，配以今年大熱的微醺感唇色，打造浪漫粉嫩的啞緻唇妝。 LIP MAESTRO CRUSH 包括#533櫻花煙粉及＃314黃昏赤橘兩種新色，大熱色號＃321豆沙裸粉及經典大地色＃200肉桂冷棕也加入系列。全新的雲霧空氣質感也採用了新配方：Powder-in-oil-in-gel質感轉化技術，令上唇時絲滑易推，色彩亦更為貼服親唇，一抹顯色，締造持久舒適妝感。

4種色調能輕易暈染調色，既能獨立成色，亦可融合其他系列唇膏使用，例如以＃314黃昏赤橘混合＃200肉桂冷棕，締造柔焦感唇妝；＃321豆沙裸粉及#533櫻花煙粉亦可糅合，塗抹於唇瓣及雙頰位置，唇頰兩用塑造春日氛圍感妝容。

2024 春季唇膏推介｜ TOM FORD BEAUTY 黑金細管亮澤唇膏 TOM FORD BEAUTY新出黑金細管亮澤唇膏SLIM LIP COLOR SHINE系列，是 TOM FORD 表達現代女性的代表作，更特別邀請香港女子組合TWINS成員蔡卓妍（阿SA）及鍾欣潼（阿嬌），為品牌拍攝系列宣傳照片及影片，演繹與別不同的嫵媚唇妝風格。全新SLIM LIP COLOR SHINE含有豐富的潤滑劑，既輕盈又高飽和度的配方讓雙唇瞬間滋潤豐盈，時尚外表加上獨具慧眼的設計， 毫不費力就能令雙唇生動迷人。唇膏現推出10款華麗色調，包括8款全新色調及2款經典色調。

2024 春季唇膏推介｜ Dior 升級版傲姿唇膏 經典的傲姿唇膏是Dior先生創作的第一款彩妝產品，經過多年研究，唇膏配方最近迎來新升級，新唇膏不但具備修護效能，更糅合雙倍濃度的花卉修護成分，以及獨有的紅牡丹萃取，成就水潤、色彩更持久真實且舒適的唇妝，更能日復日強化和修復唇部的嬌嫩肌膚。唇膏備有絲絨及絲滑兩款妝效，切合不同女生需要。

2024 春季唇膏推介｜ KANEBO 持色水嫩活力唇膏 唇膏採用「Vibrancy Lasting 技術」，為雙唇散發由內而外的紅潤水光感，打造持久、充滿活力的妝容。5R Vibrant Base配方帶來鮮豔紅色，配搭能保持色彩明亮的 Color Lasting Pigment，形成一層保護膜，令雙唇豐盈彈性，實現持久不脫妝、防摩擦效果，呈現無皺紋的飽滿緊緻妝容。質地舒適柔滑，均勻貼合雙唇，更可以持久護唇，透過鎖水效果，保護雙唇免受乾燥和龜裂困擾，即使卸妝後的裸唇都依然動人。全新12色，其中限量2色。

2024 春季唇膏推介｜ NARS Powermatte 玩魅啞緻唇膏筆 $260 NARS全新Powermatte玩魅啞緻唇膏筆，採用霜狀轉化啞緻質感，能輕易順滑勾勒，塗抹出色啞緻美唇。加上革命性抗沾染配方，雙唇脫色，鎖色持久，賦予雙唇濃郁色澤及舒適妝效。唇膏筆共有10種色調選擇，包括楓葉紅棕色、暖栗玫瑰色及橙紅色等。筆狀設計，可配合筆刨使用，精準勾勒唇妝。

2024 春季唇膏推介｜ HOURGLASS UNLOCKED 輕霧感啞緻唇膏 $330 唇膏共有12種色調，富含護膚成分，能為唇部提供猶如底妝打底和平滑效果，輕盈絲滑的質地，可順滑地塗抹在雙唇上，讓妝容無縫貼合，不易暈染或褪色且顯色度高，帶來柔和啞緻光澤效果，打造一整天持久。 這款純素和零殘忍唇膏更是UNLOCKED系列的一部分，品牌將UNLOCKED產品的5%年度利潤，捐予Nonhuman Rights Project(NhRP)，支持其保護動物基本權利的工作。產品上的UNLOCKED解鎖標誌，正是解鎖圈養野生動物籠子的意思。

2024 春季唇膏推介｜ TATCHA 柔吻絲滑潤色唇膏 SPF 25 唇膏質感如絲般柔滑舒適，無縫地融合唇部肌膚而不結塊，加入品牌常用的絲綢蛋白，高效保濕成分有效撫平細紋，令肌膚更飽滿，同時防禦雙唇乾燥、粗糙及脫皮，並為經常忽略防曬的唇部提供額外防曬保護。唇膏共有Plum Blossom (梅花粉紅)、Camellia (山茶花紅)及Midnight Lily (百合紫紅)3款色調，完美映襯不同膚色，更可疊加遞增顯色度。

2024春季唇膏推介｜TATCHA 柔吻絲滑潤色唇膏 SPF 25 $295/4g

2024 春季唇膏推介｜ MAKE UP FOR EVER 絲絨裸感唇膏 品牌的ROUGE ARTIST系列，推出全新絲絨質地——絲絨裸感唇膏，輕柔啞緻絲絨妝感同時舒適貼服。唇膏加入透明質酸及氣墊彈性聚合物，為雙唇注入水分，提供持久保濕效果，同時令唇膏質感柔滑輕盈，貼服自然。7款專業調配的裸感唇色，有助提升不同的膚色及肌底色調。輕易以TONE-ON-TONE襯出自然裸妝感。