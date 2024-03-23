Blue Bottle Coffee四週年！沙田設KIOSK＋灣仔店展出知名jincup工作室木製工藝作品

人氣精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee，適逢今年進駐香港四週年，他們將於沙田開立全新Blue Bottle Coffee Kiosk，以及於灣仔店舉行《AkihiroWoodworks in Hong Kong》展覽，讓大家近距離細賞日本匠人的精巧手藝，巧手木工之作品。喜歡咖啡的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

由3月28日起，Blue Bottle Coffee於沙田新城市廣場開立全新Blue Bottle Coffee Kiosk，在歐洲著名經典設計K67 Kiosk下帶來美味咖啡，提供優質咖啡的隨行外帶體驗。另一盛事同時始動，由4月1日至4月7日於Blue Bottle Coffee灣仔店舉行《AkihiroWoodworks in Hong Kong》，將AkihiroWoodworks這間以製作jincup而蜚聲國際的著名工作室多件作品首度於香港展出，讓公眾近距離細賞日本匠人的精巧手藝，巧手木工之作品。

沙田 全新 Kiosk 用上 MoMA 館藏 – 歐州藝術設計 K67 Kiosk 藝術與功能之結合 是次於沙田新城市廣場登場的Blue Bottle Coffee Kiosk以Blue Bottle Coffee 首家店舖Hayes Valley Kiosk 作為概念藍本，而採用了歐洲的藝術作品K67 Kiosk。K67 Kiosk這涼亭模組於1960年代由斯洛維尼亞設計師Saša J. Mächtig設計，以便攜式、用戶導向、模組化結構，具有光滑、鮮豔的增強型聚纖維外殼和大膽的太空時代設計，其設計思想對後來的建築師和設計師產生了深遠的影響，K67 Kiosk既可單個使用，亦能組合成大型建築群，其靈活性亦使得它可以適應不同的用途，例如報攤、花店、辦公室、展覽空間等，並且可以根據需要進行擴展和改造，故此被視為現代主義建築的重要代表，更是紐約現代藝術博物館（MoMA）的20世紀設計收藏之一。Blue Bottle Coffee Popup繼於香港國際機場的Popup後，將K67置設於城市中，讓更多人能觀賞K67的設計同時品嚐高質隨行咖啡。

高質隨行咖啡 Blue Bottle Coffee Craft Instant Espresso Blue Bottle Coffee突破之作Craft Instant Espresso，即使有任何機器或沖調技術亦能以最簡單方便的形式隨時隨地享用與店內無差別的咖啡，顛覆大家向來對即溶咖啡的刻板印象。Craft Instant Espresso採用專業級的咖啡豆，憑著 Blue Bottle Coffee逾20年採購、烘焙和沖調方面的豐富經驗精心研發，於製作過程中費心力在萃取及冷凍乾燥的2大過程，透過長時間的冷凍乾燥法及溫和的溫度、壓力及提取方法細緻處理咖啡，確保成品質素保持水準，保留咖啡完整的香氣同時令口感得以提升。Blue Bottle Coffee Craft Instant Espresso既方便同時優質，令品嚐者獲得新即溶咖啡體驗。 Blue Bottle Coffee Kiosk 營業時間：早上10時至晚上7時 地點：沙田新城市廣場1期5樓518A

AkihiroWoodworks 首個香港展覽 – 以產品當藝術 日本木工品牌AkihiroWoodworks跟Blue Bottle Coffee不下一次聯乘推出過jincup兼大受讚賞，同時更跟不同品牌合作，其工藝出品無論於日本本土還是到國際都引來不少迴響，jincup更成為不少人珍藏之物，每次出品均引來熱愛者熱烈入手，深得品味人仕青睞。jincup是為保留咖啡的香氣而設計，亦是喜歡於戶外享受咖啡的Jin Akihiro與大自然的連結。AkihiroWoodworks的作品除了多次於日本各地展出外，亦曾現身法國巴黎、美國紐約及布鲁克林，為藝術界所欣賞。剛於今年3月中於東京新宿伊勢丹舉行了其個展，緊接將《Tour of Asia Exhibition – AkihiroWoodworks in Hong Kong》帶到香港Blue Bottle Coffee灣仔店，為香港觀眾首度展示多件各式作品，除著名的jincup以外，亦包括了不少他們創作的工藝作品。為著今次香港展覽，Akihiro Woodworks特意推出限定50個的香港版jincup，杯底除了刻有Blue Bottle logo外，更有「香港」字樣，別具收藏價值。而Jin Akihiro更將於4月1-2日親身到店。