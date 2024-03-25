Fun 享巨型朱古力蛋Mix & Match Market Place 送上復活節驚喜「炸彈」

復活節將至，當然少不了代表希望和新生的復活蛋。一直致力搜羅全球優質美食的Market Place，今個復活節便以滿滿的朱古力轟炸大家的味蕾，送上創意滿Fun的Choco Bomb，讓大家享受Foodie-licious的朱古力派對。
特大創意復活蛋Mix & Match 爆發繽Fun小宇宙
大小Foodies們不妨發揮創意來個復活蛋Mix & Match，Market Place已預備了超過50款朱古力蛋，還有棉花糖、朱古力糖漿、珍珠糖針、雜錦果仁、新鮮水果等作為裝飾配料，大家可任意配搭，將配料放到特大朱古力蛋內，成為復活節派對最大的驚喜炸彈。由即日起至4月4日期間選購各款大小復活蛋，更可享低至7折優惠。
細意配搭美酒小食 提升朱古力口感層次
作為識飲識食的你，當然要認識各款的Chocolate pairing，配搭美酒小食進一步提升朱古力的口感層次，帶來更豐富的味覺享受。苦甜兼具的黑朱古力配紅酒，可襯托葡萄酒的果香；配深度烘焙的咖啡則可提升朱古力的濃郁味道，還可配無花果或蜜餞薑粒等小食，突出黑朱古力的香氣。而幼滑香甜的牛奶朱古力，則可配甜氣泡酒、哥倫比亞咖啡或甜中帶酸的士多啤梨，增添清新感同時Refresh味蕾。至於只含可可脂，口感更柔滑甜香的白朱古力，則適合配微甜酒款如意大利汽酒、甘味綠茶、鹽味堅果，或新鮮藍莓等，平衡味蕾之餘亦可帶來獨特的味覺體驗。大家可因應所選購的朱古力，配搭不同的美酒美食，與好友歡度復活節！
「美食資訊由Market Place 提供」