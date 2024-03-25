Fun 享巨型朱古力蛋Mix & Match Market Place 送上復活節驚喜「炸彈」

Market Place預備了多款朱古力蛋和配料，為大家送上復活節驚喜。

復活節將至，當然少不了代表希望和新生的復活蛋。一直致力搜羅全球優質美食的Market Place，今個復活節便以滿滿的朱古力轟炸大家的味蕾，送上創意滿Fun的Choco Bomb，讓大家享受Foodie-licious的朱古力派對。

特大 創意復活蛋 Mix & Match 爆發繽 Fun 小宇宙

大小Foodies們不妨發揮創意來個復活蛋Mix & Match，Market Place已預備了超過50款朱古力蛋，還有棉花糖、朱古力糖漿、珍珠糖針、雜錦果仁、新鮮水果等作為裝飾配料，大家可任意配搭，將配料放到特大朱古力蛋內，成為復活節派對最大的驚喜炸彈。由即日起至4月4日期間選購各款大小復活蛋，更可享低至7折優惠。