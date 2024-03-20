Her Own Words全新可持續系列 回收舊胸圍送$100現金券

可持續發展已成大勢所趨，Her own words今年春夏推出全新SUSTAINABLE可持續系列，以保護環境、減少環境污染及碳排放物料，並選用可回收及天然物料布料，製作可持續系列胸圍。同時推出舊胸圍回收計劃，鼓勵女生把清洗乾淨的舊胸圍，帶到香港任何分店回收，減少垃圾棄置及對環境的負擔，創造Go Green綠色生活。
SUSTAINABLE可持續系列
目前市面大部分胸圍都含有尼龍紗線，但尼龍是由不可再生的石油製成，Her own words近年積極尋找各種可回收物料及天然物料製造胸圍，減少使用對環境有害的物質，以及減少生產過程中的温室氣體排放及能源使用。
SUSTAINABLE可持續系列超過90% 的結構都含有環保物料，選用環保尼龍紗，回收生產後剩餘的紗線或舊衣，再製成全新的尼龍纖維，減少使用原石化材料及生產廢料；另外亦採用REherbafoam棉杯，這款全球首創、25%取材自可再生植物油的物料，已獲USDA 認證，普通棉杯100% 取材自不可再生的石油， 而REherbafoam 棉杯則可減少二氧化碳排放約16%。
同系列還有AIRY超薄墊胸圍，喱士、棉杯裡布、涼感布、肩帶及背扣都含有環保尼龍紗，配合超薄透氣太空棉罩杯，在夏天擺脫黏笠感。
舊胸圍回收計劃 送$100現金券
為配合SUSTAINABLE 可持續系列，Her own words推出回收計劃，希望透過此計劃減少垃圾棄置，減輕對環境的負擔。即日起顧客可將任何已清洗乾淨的舊胸圍帶到Her own words全線香港門市回收，每次回收(不限件數)都可獲取Her own words $100現金券乙張，購買正價貨品滿$500即可使用。優惠受條款及細則約束 數量有限，送完即止， 詳情請向店員查詢。