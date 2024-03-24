INTIQUE Twin-set系列 一套兩款可單著或搭配其他服飾 靈活高CP值

踏入初春，天氣時冷時熱，穿搭應該以靈活層次為主。本地服飾品牌INTIQUE最近推出Twin-set系列，一set兩件，款式易襯百變，更可以運用2 Ways穿法，分拆出來與其他服飾搭配，襯出百變耐看的個性穿搭。一套多穿，輕鬆打造層次感。系列由$299起跳，性價比極高，亦可以避免添置過多衣飾，小資女不要錯過！

入門級 Twin-set

以冷調色系為主的Sheer Shirt Twin-set，圓領針織背心配上絲滑感十足的透視輕紗襯衫，設計玩味又不失柔美感，既可拼湊在一起穿著，亦可分開背心及襯衫，與其他單品配襯穿搭。備有米白、銀灰、灰藍3款配色選擇，不同格調的女生都能襯出多變穿搭時尚。