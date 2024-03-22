Marimekko經典印花UNIKKO誕生60周年 特別版電車披上繽紛圖案 送出$100現金券

芬蘭國寶級品牌Marimekko最為人熟悉的經典印花UNIKKO，今年誕生60周年。為向UNIKKO致敬，品牌今年於世界各地推出多項慶祝活動，將UNIKKO印花融入於世界各地，除了早前在首都赫爾辛基Ateneum Art Museum的外牆披上絢麗繽紛光影外，亦以香港的特色電車為主角，換上特別新裝！

Marimekko UNIKKO電車將由即日起至3月28日於港島到處遊走，車身內外均換上可愛奪目的UNIKKO印花圖案，電車更印上QR Code，只要在場scan，即可獲得Marimekko $100現金券，鼓勵全城一起捕捉UNIKKO的花海。Marimekko的禮頓旗艦店外牆，亦貼上大幅UNIKKO色彩奪目的海報，為這城市添上歡樂色彩。