S2O亞洲潑水音樂節香港站端午節回歸 擴大濕身區空間/特設VVIP包廂/仲會送機票

全球首個結合音樂與水的最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節」，去年首度登陸香港，吸引逾23,500位型男索女參與。「S2O亞洲潑水音樂節 – 香港站」今年將捲土重來，於6月8及9日端午節長周末在中環海濱活動空間上演，成為全城最火熱的夏日萬人大派對。

全球唯一於市中心舉行 「S2O亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）」源自泰國，由當地著名Talk Show主持人Woody Milintachinda及其弟前外交官Pulin Milintachinda創辨，巧妙地將潑水象徵洗去厄運迎接新年的泰國傳統，結合強勁電子舞曲及流行音樂，每年均吸引成千上萬來自世界各地的粉絲參加。

香港國際機場送機票 作為全球唯一於市中心舉行的S2O潑水音樂節，中環海濱活動空間集結維多利亞港及維港兩岸的城市景致，今年S2O香港站更獲得「香港旅遊發展局」、「香港品牌」、「香港國際機場」及「泰國政府旅遊局」的支持；「香港國際機場」更會送出機票給本地市民及旅客（詳情將於稍後公佈）！ 加上今次在端午節長周末舉辦，希望可以吸引更多東南亞、內地、特別是鄰近粵港澳大灣區的旅客參與。

擴大濕身區空間 提升噴水及舞台音響效果 載譽歸來的S2O為提升觀眾體驗，今年特別擴大濕身區空間、全面提升噴水及舞台音響效果 —— 以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題的主舞台，配合S2O獨創的「360 度環迴噴水系統」，今年系統程式更大大提升，務求展現百變花式，加上「專屬潑水使者Minions」，每日以20 萬公升水為觀眾帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」的水動能量！

Rapper 表演 & Dance Battle 區 在非濕水區的「Summer Beats Zone」，今年將化身Rapper表演& Dance Battle區，廣邀世界各地Rapper 及街舞潮人與本地精英在擂台交流切磋，在本地DJ的強勁節拍下，誓必增加擂台氣氛。而去年極受歡迎的Glam Zone和Food Village將會再度與大家見面，型男索女濕身後都可以保持最美造型，甚至改裝，以閃亮頭髮造型或派對閃爍彩妝登場。扮靚之後，大家可在Food Village醫肚，別忘到訪贊助商精心布置的各個攤位，詳情稍後公佈。

VVIP 皇室包廂套餐、 VIP Premium 套餐 除了GA及VIP兩款通行門票外，S2O香港站更特設「Royal Family」VVIP包廂，讓尊貴觀眾於私人派對空間盡情狂歡舞動，欣賞維港景色，更可以趁機慶祝生日、周年紀念。包廂套票包括專屬入口、配備專屬管家、頂級特選酒單、VVIP洗手間、更衣室、儲物櫃及更多，讓大家「Party Like Royal」。3款適合不同人數和配備的VVIP皇室包廂套餐，當中最尊貴的更有按摩浴池。今年大會更增設VIP Premium套餐，適合三五知己於舞台另一端自組派對狂歡，可聯絡 s2ohkvvip@sixdegrees.com.hk 查詢詳情及訂購！門票早鳥優惠將於星期三(3月27日) 上午11時於Klook展開，每人最多可購買8張門票，早鳥門票售罄後，公開門票將會緊接開賣。