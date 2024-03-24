上海靜安第八間Apple Store開幕　Tim Cook現身最美店舖

果迷必朝聖的Apple Store又多一間！上海第八間零售店Apple靜安於3月21日正式開幕，選址歷史街區靜安寺和靜安公園附近，設計融匯傳統與現代，室外被露天廣場環繞，如藝術館般感覺充滿禪意寧謐，甚至被譽為最美Apple Store之一。
Tim Cook親自到場
Apple Store靜安於3月21日晚上正式開幕，吸引不少果迷排隊進場，當日蘋果行政總裁Tim Cook跟零售高級副主席Deirdre O’Brien也專誠飛到上海主持開幕儀式。慶祝活動請來上海交響樂團最年輕成員作特別演出，亦大派特別紀念品給顧客。
特色劇場設計
穿越上層廣場楓樹林，可欣賞到靜安寺廟的壯麗景觀。走下樓梯會經過階梯狀的雙弧牆，牆向前延伸形成一圓圈，圍出圓形劇場座位區，這裡將舉辦特別為Apple靜安而設的Today at Apple課程。下層店內的長廊和展示檯，展出最新的iPhone、MacBook等產品系列。
舉辦免費工作坊
Forum中央設有大型Video Wall，可供顧客參與免費Today at Apple課程學習，包括教授建築物取景構圖及電影級畫面的iPhone拍攝工作坊等。Boardroom亦提供私人空間，可為企業人士、開發者和大小企業的顧客提供建議和培訓。