上海靜安第八間Apple Store開幕　Tim Cook現身最美店舖

上海第八間零售店Apple Store日前在上海靜安正式開幕。

果迷必朝聖的Apple Store又多一間！上海第八間零售店Apple靜安於3月21日正式開幕，選址歷史街區靜安寺和靜安公園附近，設計融匯傳統與現代，室外被露天廣場環繞，如藝術館般感覺充滿禪意寧謐，甚至被譽為最美Apple Store之一。

Tim Cook親自到場 Apple Store靜安於3月21日晚上正式開幕，吸引不少果迷排隊進場，當日蘋果行政總裁Tim Cook跟零售高級副主席Deirdre O’Brien也專誠飛到上海主持開幕儀式。慶祝活動請來上海交響樂團最年輕成員作特別演出，亦大派特別紀念品給顧客。

Forum中央設有大型Video Wall，可供顧客以免費Today at Apple課程學習及啟發靈感。

特色劇場設計 穿越上層廣場楓樹林，可欣賞到靜安寺廟的壯麗景觀。走下樓梯會經過階梯狀的雙弧牆，牆向前延伸形成一圓圈，圍出圓形劇場座位區，這裡將舉辦特別為Apple靜安而設的Today at Apple課程。下層店內的長廊和展示檯，展出最新的iPhone、MacBook等產品系列。