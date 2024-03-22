掀超級AI大戰 ASUS Zenfone 11 Ultra 智能功能全包宴

「AI手機」成為今年炙手可熱的gadgets熱搜詞，各大手機品牌傾巢而出，其中配備大量AI智能功能的ASUS Zenfone 11 Ultra奇兵突出，強撼市場。今次新機從攝錄、影像、通訊、搜尋等不同應用場景，裡裡外外都有AI加持，特別是話音即時轉錄和即時通話口譯，反應及準確程度令人驚喜。有別於韓廠品牌入場價要近9.9K，呢部Zenfone 11 Ultra起標價只不過7.5K有找！想體驗AI手機，大家識揀啦！

相比坊間其他手機的AI元素集中改善影音體驗，Zenfone 11 Ultra的AI功能以用家角度設計，簡單如「AI語音降噪」於打電話或進行遊戲語音訊息時，抑制環境噪音干擾；「AI搜尋助手」針對重度手機用家，智能搜尋照片和應用程式；「AI錄音筆記」方便在工作時辨識通話錄音並即時轉錄成文字；「AI智慧桌布」則由高通晶片的神經引擎驅動，自動因應用家心情或喜好改變wallpaper的風格或色調等。至於出埠旅行遇上「雞同鴨講」言語不通的情況，「AI即時通話口譯」的實時雙向翻譯功能，更可幫大家溝通無界限！據廠方表示，這些AI功能將於今年第二季陸續透過韌體更新推出，毋須個別下載，方便到極。

升級50MP像素主鏡 內置六軸雲台3.0

後置攝力亦是今代手機的一大賣點，當中3鏡頭模組包含50MP像素主鏡、13MP像素廣角和32MP像素長焦鏡。主鏡頭採用旗艦級Sony IMX890感光元件，內置六軸防手震Hybrid雲台3.0，據悉改良演算法帶來Super HyperSteady防手震功能，手機拍片更穩定，加上兩倍無損光學變焦，配合「AI圖像優化」及「AI人像錄影」提升攝錄的成像細節。其他規格方面，新機採用6.78吋柔性LTPO挖孔屏，提供120Hz可變畫面更新率(遊戲模式下更飆至144Hz)及超寬94%屏佔比。

作為新一代旗艦，此機搭載高通S8 Gen 3晶片、最高16GB+512GB儲存與系列容量最大、支援65W快充5,500mAh，而且符合IP68防水防塵標準的它，備有晨靛藍、珊瑚粉、迷霧灰與永恆黑4款選擇，機背簡約線條蝕刻，設計跟ZenBook一脈相承。售價方面，12GB+256GB與16GB+512GB版本分別賣7,498港元和8,498港元，現已上市。

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