支援雙鏡頭攝錄 影出韓味 Samsung Galaxy A55 5G 中階駕到

Samsung Galaxy A55手機繼續配備旗艦級Nightography黑夜亮攝功能，配備先進的影像信號處理器，帶來歷代A系列最出色的低光影像拍攝表現，其中夜間人像模式和12-bit HDR影像拍攝功能，令人像拍攝更加清晰；而OIS光學防震和影片數字影像穩定技術VDIS，方便動態拍攝時仍能保持照片和影片穩定清晰。鏡頭方面，此機搭載50MP像素f/1.8大光圈主鏡、12MP像素廣角與5MP像素微距鏡，而前置首拍鏡頭亦都升級至32MP像素，仲首次具備前後鏡同時攝錄，絕對適合拍vlog需要。

搭載Exynos 1480 支援Knox Vault

規格方面，Samsung Galaxy A55採用6.6吋FHD+ Super AMOLED挖孔屏，支援120Hz畫面更新率，搭載自家最新4nm製程8核心Exynos 1480，時脈達2.75GHz，效能比中階高通S778G更佳，加上最高12GB+256GB儲存與5,000mAh大電池，硬件配套對版。最重要的是新機首次加入旗艦手機才有的Samsung Knox Vault，官方指搭載硬件式防篡改保安功能，保護裝置免受針對硬件和軟件的攻擊，亦可協助保護裝置上的重要資料，包括PIN碼、密碼和解鎖圖形等解鎖屏幕驗證資料。該技術亦可保護裝置上的加密鑰匙，以及為儲存於裝置中的個人資料進行加密，即使裝置遺失或被盜，亦只有可以通過屏幕鎖定驗證的用戶能夠存取當中的資料。

隨Galaxy A55上市，同場還有一樣尺寸6.6吋的A35，主要差別在於此機的處理器換上Exynos 1380、後置廣角鏡改為8MP像素，以及記憶體減少至8GB RAM。備有海軍藍、冰川藍、檸檬黃和丁香紫4款配色，Galaxy A55和A35分別售3,298港元起及2,698港元起，現已上市。

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