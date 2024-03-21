新RPG遊戲《命運碎片：宿命》4月6日登陸Steam

新加坡出版商Soft Source Publishing，與Krakatoa Studios合作，很高興宣布將於2024年4月6日在PC Steam數碼平臺上發行 FRACTALS OF DESTINY -《命運碎片：宿命》。

沒有付費的角色外觀DLC，玩家可以自由地通過遊戲中收集的各種武器、裝備和主題物品來自定義他們的角色。

《命運碎片：宿命》是一款混合RPG遊戲，結合了回合制戰術和刺激的動作場景。深入豐富的敘事，充滿相互關聯的支線任務，為主線故事增添了深度，邀請玩家通過密切關注線索來發現隱藏的驚喜。

遊戲特色:

半開放世界探索：

讓玩家探索一個廣闊而身臨其境的世界，充滿多樣的風景、城市和隱藏的祕密。

史詩般的故事情節：

創造一個豐富而引人入勝的敘事，以及以角色為基礎的任務，讓玩家沉浸在遊戲世界中。

角色自定義：

為玩家提供多種選擇，讓他們自定角色技能、能力和遊戲風格。

技能進步：

提供一個基於技能的進步系統，讓玩家隨著經驗值和等級提升解鎖和改進能力和天賦，從而加深角色的專業化和自定義。

動態戰鬥系統：

一個全新的戰鬥機制，擁有令人驚嘆的動作和令人滿意的遊戲體驗，包括各種武器、魔法咒語和特殊能力的掌握。

製作和物品化：

實施一個強大的製作系統，讓玩家收集資源，製作武器、護甲、藥水和其他物品，以增強角色的能力並自定義他們的裝備。

子任務系統：

實施一個子任務系統，以補充主要故事情節和合同任務，為玩家提供可選目標、支線任務和額外內容以探索。

成就獎勵：

為完成特定類型或數量的子任務提供獎勵，鼓勵玩家探索遊戲的所有方面並參與其中的內容。

角色進步：

通過升級、獲得新能力和解鎖強大的天賦或福利，為玩家提供令人滿意的角色進步感，隨著遊戲的進展而不斷提升。

傳奇BOSS戰：

一場史詩般而具有挑戰性的BOSS戰，具有獨特的機制、階段和策略。

視覺和聲音的沉浸：

提供令人驚嘆的圖形、氛圍音效設計和史詩般的配樂，讓玩家沉浸在遊戲世界中，增強整體遊戲體驗

