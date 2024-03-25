Apple iOS 18有史以來最大更新　主畫面可自訂、融入人工智能

彭博記者Mark Gurman稱，Apple iPhone iOS 18主畫面更新值得期待。

根據9to5mac報道，彭博記者Mark Gurman在《Power On時事通訊》中寫道，用家應該期待Apple iPhone iOS 18主畫面的更新。儘管他透露的細節不多，但他稱iOS 18將使主畫面變得可自訂及個人化。MacRumors表示，其中一項變更將意味著iPhone用戶將能夠在主畫面上自由放置應用程式圖標，並首次出現空隙。

著重人工智能 Apple相信iOS 18將是有史以來最大更新，人工智能將成為重點，AI驅動的功能將整合到整個作業系統中，甚至可能透過Google的Gemini整合聊天機械人功能。Gurman提到iOS 18將包含大量AI功能，有助於管理日常生活。