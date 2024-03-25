Apple iOS 18有史以來最大更新　主畫面可自訂、融入人工智能

根據9to5mac報道，彭博記者Mark Gurman在《Power On時事通訊》中寫道，用家應該期待Apple iPhone iOS 18主畫面的更新。儘管他透露的細節不多，但他稱iOS 18將使主畫面變得可自訂及個人化。MacRumors表示，其中一項變更將意味著iPhone用戶將能夠在主畫面上自由放置應用程式圖標，並首次出現空隙。
著重人工智能
Apple相信iOS 18將是有史以來最大更新，人工智能將成為重點，AI驅動的功能將整合到整個作業系統中，甚至可能透過Google的Gemini整合聊天機械人功能。Gurman提到iOS 18將包含大量AI功能，有助於管理日常生活。
全作業系統同時更新
早前曾有報道稱Apple正致力於改善Siri、AI生成的Apple Music播放清單、iWork套件中的AI文件生成、訊息中更聰明的回覆建議等。iOS 18將於6月的WWDC上發布，屆時將同時發布iPadOS 18、watchOS 11、visionOS 2和新版本macOS等作業系統。預計首個開發者測試版在6月面世，並在秋季公開發布，很大機會與9月推出的新iPhone 16系列同時推出。
消息來源：9to5Mac