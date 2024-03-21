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科技
2024-03-21 18:30:43

CASETiFY全新貓貓手機殼　美國藝術家Coolman真跡現K11

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CASETiFY聯乘Coolman推出獨家藝術家系列手機殼及保護殼，以貓貓「Spesh」為主題。

CASETiFY聯乘Coolman推出獨家藝術家系列手機殼及保護殼，以貓貓「Spesh」為主題。

CASETiFY 在今年「香港藝術月」與美國知名藝術家Coolman（Danny Casale）合作推出全新系列，有手機殼、AirPods保護殼等產品，更印上招牌貓貓角色。特別於K11 MUSEA開設期間限定店，展出全系列產品以外，亦有Coolman的真跡畫作及藝術品可供欣賞。

K11 MUSEA的CASETiFY期間限定店，有齊全個系列及藝術品發售。 CASETiFY x Coolman手機殼設計可愛，貓奴必買。 特別推介「SPESHPODS」 3D AirPods 保護殼，外型可愛又有手感，售價$399。

多款保護殼配件

由Coolman精心挑選的個人招牌藝術作品，包括他創作的貓貓角色「Spesh」，推出強悍防摔手機殼和鏡面手機殼，另亦有AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、2合1充電座、手機支架、指環支架、MacBook和iPad保護殼等多款電子配件，貓奴值得入手。

Coolman即席揮毫，創作一整幅壁畫。 Coolman現身香港發布會，介紹自己的創作理念。

藝術作品打卡位

Coolman本人亦現身發布活動現場，親自介紹這個系列，並即場創作獨一無二的壁畫藝術作品。即日起至3月25日於期間限定店展出，同場亦會發售一系列快閃店限定的電子配件和限量禮品。Coolman的CASETiFY藝術家系列亦於官網及全線分店發售，產品售價由$279起。

CASETiFY ARTiSTS Coolman期間限定店
地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea MUSE Edition中庭
日期：即日起至3月25日
開放時間：11am- 8pm

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