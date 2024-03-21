MINI電動車Aceman神秘預售　一換一早鳥意向價33萬

全新電動車MINI Aceman在香港官網突發預售，早鳥意向價$329,800。

人氣英國汽車品牌MINI，日前突然於網上預售全新電動車款Aceman。新車於中國製造，集MINI Cooper及MINI Countryman特點，保持一貫的Go-Kart操控，電動化及設計感更高。新一換一計劃下意向價為$394,300，現推早鳥優惠價$329,800，預計於今年5月至8月投產，第四季交付。

中型SAV車款 MINI提供的官方資料不多，只知這部Aceman SE Flavoured Style車身長闊高為4,075 x 1,754 x 1,495毫米，配備54.2 kWh電池，其他規格如馬力扭力、續航距離等全未公開。連發相都是試駕的偽裝車，未見Aceman全相，只能隱約見到車頭燈及尾燈跟電動Countryman相似，泵把設計則略有不同。對比當初的概念設計，車頂架似乎打回原形，並非採用特色的英國旗款式。