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科技
2024-03-21 11:59:19

MINI電動車Aceman神秘預售　一換一早鳥意向價33萬

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全新電動車MINI Aceman在香港官網突發預售，早鳥意向價$329,800。

全新電動車MINI Aceman在香港官網突發預售，早鳥意向價$329,800。

人氣英國汽車品牌MINI，日前突然於網上預售全新電動車款Aceman。新車於中國製造，集MINI Cooper及MINI Countryman特點，保持一貫的Go-Kart操控，電動化及設計感更高。新一換一計劃下意向價為$394,300，現推早鳥優惠價$329,800，預計於今年5月至8月投產，第四季交付。

MINI Aceman試駕車未見全相，尺寸介乎Cooper和Countryman之間。 MINI Aceman車尾燈設計跟姊姊車款相似，相信也可以自選LED花紋。

中型SAV車款

MINI提供的官方資料不多，只知這部Aceman SE Flavoured Style車身長闊高為4,075 x 1,754 x 1,495毫米，配備54.2 kWh電池，其他規格如馬力扭力、續航距離等全未公開。連發相都是試駕的偽裝車，未見Aceman全相，只能隱約見到車頭燈及尾燈跟電動Countryman相似，泵把設計則略有不同。對比當初的概念設計，車頂架似乎打回原形，並非採用特色的英國旗款式。

於MINI官網中的概念車設計，Aceman的LED鬼面罩相當科幻。 Aceman車尾形狀似乎貼近真實車型。 Aceman概念車的車頂架設計新穎，更在陽光下呈現不同色澤。 Aceman概念車中儀錶板以滑浪板作靈感，並有不同模式的動畫投影，配上新設計的軚盤及按鍵，設計感十足。

概念車科幻設計

早前於官網公開的概念車，內外充滿設計感。LED鬼面罩可發光、眨眼等投影與車主互動，配上綠色的日行燈環，外型科幻前衛。車門有感應光影動畫及聲效歡迎車主，一整幅以滑浪板作靈感的儀錶板，有不同模式的動畫投影。可惜官方相片中完全看不到車廂，會否跟概念車一樣充滿玩味及科技感，仍屬未知之數。在這麼有限資料下，忠粉會否捨得課金$2,000預留？

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