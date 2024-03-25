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科技
2024-03-25 17:34:10

Tesla Cybertruck香港首度現身　交付時間、價錢及規格揭秘

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Tesla Cybertruck近日首次於香港曝光，即將與大眾見面。（羅錦鴻攝）

Tesla Cybertruck近日首次於香港曝光，即將與大眾見面。（羅錦鴻攝）

早兩天Tesla Cybertruck於深井及九龍城被野生捕獲，全銀色的起角裝甲造型，引起全城熱話。這部全球期待的電動農夫車Cybertruck，今日在荃灣體驗中心進行閉門傳媒預覽，但公眾體驗活動時間則有待公布。

外型前衛的Cybertruck，線條棱角分明，加上金屬銀色形態，如太空船一樣科幻。（羅錦鴻攝）

外型前衛的Cybertruck，線條棱角分明，加上金屬銀色形態，如太空船一樣科幻。（羅錦鴻攝）

香港交付無期

大家最關心當然是Cybertruck何時於香港交付，可惜官方宣布未有確實時間表，因右軚版仍未投產，目前僅在北美市場開售。而且亦不會進行試駕，只會在體驗中心和公眾體驗活動中作短暫展示。價錢、出牌及香港版資料仍未落實，早前已落訂的客人唯有繼續等待。

現時美國共有3個版本，分別是後驅版、全輪驅動版和三摩打全輪驅動野獸版（Cyberbeast）3種配置，售價分別為 60,990 美元、79,990 美元和 99,990 美元。當中後輪驅動版本預計 2025 年才開始交車，今次來港展出的則是Cyberbeast版本。

Tesla Cybertruck｜車身全長超過5.6米，相信在香港駕駛和泊車也不容易。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜全起角的不銹鋼車身堅固鋒利，接駁位也有點𠝹手。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜20吋特製輪軚備有軚蓋，看起來更加硬朗。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜防碎裝甲玻璃雖並非防彈，但都可抵擋時速112公里的棒球或第4級冰雹的撞擊，形狀更是依照Cybertruck的三角標記設計。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜車尾貨斗最大負載能力為 1,134 公斤，並有 1,897 公升的可上鎖儲物空間。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜車頭設有小型儲物箱，設有電門自動開關。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜密斗內有燈、插頭及掛勾等，方便車主用電及儲物。（羅錦鴻攝）

全銀色不銹鋼打造

Cybertruck車身巨大，尺寸為5,683 x 2,413 x 1,791毫米，結構外殼採用超硬 30 倍冷軋不銹鋼製作，物料可消除凹痕、損傷和長期腐蝕，密度特別高可提升保護性。官網示範用鐵鎚也打不爛，還具有抵抗45口徑和9毫米子彈，以及12號口徑霰彈槍的能力。敲起上來物料堅硬實淨，邊位亦甚鋒利，開關門都要相當小心。

Cybertruck專為各種地形而設，聲稱可以在任何星球上行駛，特別配備的電子自動適應氣壓懸掛系統，提供305毫米運動幅度和406毫米離地距，可使用進入模式來降底車身，方便上落。

車尾貨斗容量特大，總載物空間為3,434公升，可承載1,134公斤重的貨物，成人躺平也可以載得下，更設電尾蓋可以一鍵開關。車頭亦有少量載物空間，頭冚內側更有Cybertruck字樣。具備4,989公斤的牽引能力，官方聲稱相當於一頭非洲大象。

Tesla Cybertruck｜車內以黑白色為主調，設計相當簡妁。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜長型的軚盤上除了有招牌的滾輪，標誌換上了Cybertruck的三角剪影。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜18.5吋觸控顯示屏比Tesla其他車款更大，換上了全新界面。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜後座空間感不俗，頭腳位充足。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜後座備有9.4吋顯示屏，可控制冷氣、座位及播放娛樂。（羅錦鴻攝）

車內舒適開揚

車廂內空間感充足，巨型車頭玻璃及全景天幕夠開揚。前座為兩張電動椅，承托力不錯兼具冷暖功能。長型的軚盤比例上較細，使用線控轉向技術（Steer-by-Wire）設計，純以電力驅動，沒有機械連接，最多可作170度轉向及四輪轉向。

中控台一貫Tesla的簡潔設計，沒有儀錶板，大部分控制及顯示行車資訊全靠18.5吋觸控顯示屏。配上全新用戶介面，可看到周邊地形。車後座腳位寬敞，跟新版Model 3一樣配備9.4吋顯示屏，可以觀看Netflix和YouTube。

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Tesla Cybertruck｜充電位位於車左後方，與常見的電動車插頭略有不同。（羅錦鴻攝） Tesla Cybertruck｜三摩打全輪驅動的Cyberbeast預計續航里程為515公里，馬力達845匹。（羅錦鴻攝）

馬力十足配置齊全

Cybertruck其他配置包括15個喇叭、內置醫療級數的HEPA空氣濾網，甚至可抵禦生化武器。亦標配一系列的主動安全系統，包括車道輔助、防撞輔助及車速輔助，未來軟件更新將提供完全自動駕駛。

採用48V電路系統，三摩打全輪驅動版的Cyberbeast續航里程為515公里，峰值馬力達845匹，0至100公里只需2.6秒，最高時速為209 km/h。雙摩打版本表現也不弱，續航里程更長達547公里，峰值馬力600匹，0至100公里只需4.1秒，最高時速為180 km/h。

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