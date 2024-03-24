企業放榜｜優品360九個月賺1.68億 每股派息6仙

優品360(2360)指，截至去年12月底止9個月純利1.68億元，截至去年3月底全年則賺2億元，營業額19.3億元，按年升17.3%，每股盈利16.8仙，9個月末期息每股派6仙。該股去年9月披露，將更改財政年度結算日，由3月底變更為12月底。
該股指，全球貨幣政策緊縮周期、俄烏戰事等陰霾籠罩下，各地經濟增長放緩，拖累旅遊、零售等行業復甦步伐減慢，削弱個人消費支出，營商環境繼續充斥不確定因素。
毛利率上揚0.6個百分點
期內毛利率36%，較去年3月底年度35.4%，增0.6個百分點。同店銷售升約3.4%。截至去年12月底，合共經營167間連鎖零售店舖，香港涉159間，澳門7間，內地1間。期內新開設19間零售店舖，並因開舖策略進行優化，故此在相關店舖租期屆滿時關閉了6間店舖。零售店舖租金開支對銷售收入比率9.5%，減0.1個百分點。
董事會預計本港以至全球經濟於短期內依然疲軟，旅遊及消費相關行業將持續 受壓。面對香港經濟及零售業營商環境不明朗因素，將以審慎樂觀態度拓展業務，並密切留意影響營運的各項不利因素的發展，因應市場變化迅速實施必要及適當的業務措施，以減低對業務營運的影響。將繼續以香港市場為發展核心，透過優化產品結構，涵蓋更多基本食品及必需品和加強研發自家品牌產品，迎合市場需要，鞏固及加強於零售市場的競爭力。
冀每年淨增加15間店
將調整店舖組合，並尋找適當機會拓展旗下主要零售品牌「優品360°」以及 環球美酒食品店「FoodVille」，分別在港、澳等地之店舖網絡，目標每年淨增加15間零售店舖。