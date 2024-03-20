企業放榜｜嘉里建設基礎溢利減22% 維持派息不變

期內物業銷售收入63.49億元，跌26%，物業租賃及其他收入為49.86億元，與2022年度相若，酒店營運收入漲66%，至17.55億元。酒店業務表現亦明顯改善，並已回復至接近2019年疫情前90%的業績水平。

主席郭孔華指，預期經濟環境不會顯著改善，因此將繼續保持審慎取態，專注於銷售香港及內地發展物業項目。鑒於這些優質發展物業較為罕貴，對其前景仍然樂觀，並將致力平衡銷售步伐及銷售利潤。投資物業方面，將續為租戶及訪客提供卓越服務及體驗，及嚴格控制成本，以維持穩定的業績。

全面撤辣對市場有正面影響

較樂觀角度而言，香港全面撤銷房控政策對市場發展有著正面影響，加上預計香港利率趨向穩定，以及內地多個城市持續放寬房地產市場的管制規則，皆將有助於提振市場情緒及信心。