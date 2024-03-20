企業放榜｜太興扭虧為盈賺9383萬 末期息連特息共7仙

太興集團(6811)指，去年轉虧為盈，純利9,383.6萬元，2022年度蝕4,315.3萬元，派末期息3.5仙，增四成，適逢35周年和上市5周年，另派特別股息3.5仙，合共7仙，而全年股息共10.4仙，增逾1倍。

現金等價物約 3.2 億 冇銀行貸款

期內營業額增20%，至32.1億元，增20.1%，由於香港及內地實現全面通關，帶動訪港旅客數量增加及本地市民消費意欲提升；毛利23.7億元，升22%。該股指，截至去年底現金及現金等價物約3.2億元，並沒有任何銀行借款。

至於香港及澳門收益27.2億元，揚24%，盈利1.5億元，飆1.4倍，內地收益4.88億元，增1.6%，虧損收窄至3,534萬元，2022年蝕1.1億元。