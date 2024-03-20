企業放榜｜太興扭虧為盈賺9383萬 末期息連特息共7仙

太興集團(6811)指，去年轉虧為盈，純利9,383.6萬元，2022年度蝕4,315.3萬元，派末期息3.5仙，增四成，適逢35周年和上市5周年，另派特別股息3.5仙，合共7仙，而全年股息共10.4仙，增逾1倍。
現金等價物約3.2億 冇銀行貸款
期內營業額增20%，至32.1億元，增20.1%，由於香港及內地實現全面通關，帶動訪港旅客數量增加及本地市民消費意欲提升；毛利23.7億元，升22%。該股指，截至去年底現金及現金等價物約3.2億元，並沒有任何銀行借款。
至於香港及澳門收益27.2億元，揚24%，盈利1.5億元，飆1.4倍，內地收益4.88億元，增1.6%，虧損收窄至3,534萬元，2022年蝕1.1億元。
錦麗收益更飆升35%
截至去年底，餐廳網絡共211分店，其中166間位於香港及澳門、45間位於 內地，當中24間位於大灣區。「太興」品牌去年收益升14.5%，至12.1億元，佔總收入回落1.8個百分點，至37.6%，「敏華冰廳」收益升21%，至8.9億元，佔收益微增至27.8%；「茶木」收益漲26.7%，至3.4億元。「亞參雞飯」則為增長重要動力，去年收益升27.5%，至2.4億元，「錦麗」收益更飆升35%，至1.1億元。
該股指，將繼續加大對數碼化及自動化的應用及投入，以減輕成本壓力並持續提升營運效率，續推動品牌之間聯乘，以舊帶新，發揮協同效應，吸引更多潛 在顧客，在內地在抖音、小紅書等熱門社交媒體渠道加強推廣旗下品牌。
該股今日收報0.93元，升3.33%或0.03元，成交約100萬元。