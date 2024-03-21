企業放榜｜瑞聲科技去年少賺一成 末期息減17%

瑞聲科技(2018)指，去年純利7.4億元(人民幣，下同)，按年減9.9%，營業額跌1%，至204.2億元，毛利34.5億元，挫8.6%，毛利率16.9%，減1.4個百分點。每股基本盈利0.63元。末期息每股擬派0.1港元，少16.7%，派息比率維持15%。
該股現報23.05港元，升3.1%或0.7港元，成交約1.2億港元。
至於去年下半年賺5.9億元，按年增25.2%，營業額跌0.1%，至112億元，毛利漲8.2%，至21.55億元，毛利率19.2%，按年多1.4個百分點，環比則升5.1個百分點，主要是由於下半年中高端機型需求復甦以及消費電子行業需求傳統旺季。
自由現金流達到歷史最高
該股截至去年底，經營性現金流入為46.3億元，創近5年新高，同時在嚴格管理資本開支基礎上，自由現金流達到歷史最高，為38.1億元，帳面現金為68.2億元，淨資產負債率為5.1%。存貨周轉天數由截至2022年12月31日的109天下降至截至去年底的80天。期內資本開支約13.8億元，減25.4%。
持續加碼XR領域技術布局
瑞期指，持續加碼XR領域技術布局，致力於成為下一代娛樂交互革命的關鍵技術供應商。其XR聲學解決方案已出貨多家全球XR頭部企業，憑借超薄的體積、防漏音聲學設計和近場聲學算法獲得客戶高度認可。同時將持續穩固在智能手機行業中的領先市場地位，深挖中高端機型以及折疊機等新興品類的機會，通過持續的技術創新和運營效率的提升實現更好的回報。同時，隨著AI和 XR等新技術的蓬勃發展，客戶對新產品的設計和製造工藝提出更高要求，為客戶提供多應用場景的卓越感知解決方案。