企業放榜｜零跑去年蝕42億人幣 毛利首轉正

浙江零跑科技(9863)公布去年底止全年虧損稍收窄至42.16億元(人民幣，下同)(約45.5億港元)，2022年則虧損51.09億元；撇除作為僱員福利開支一部分的以股份為基礎的開支，去年的經調整淨虧損35.19億元，而於2022年則為45.66億元；收益167.47億元，按年增加35.2%；毛利8,047萬元，2022年則蝕1.91億元，毛利率0.5%，較2022年的負15.4%有明顯改善；每股虧損3.62元；維持不派末期息。

汽車總交付量 14.4 萬輛 多近三成

零跑去年的新能源汽車總交付量約14.42萬輛，增加29.7%，集團指銷量穩步增長，交付量持續刷新歷史新高，在新勢力陣營中穩居前列。另外，集團過往5年的研發總投入約47億元，實現了三電核心零部件及8款整車的自研、自製及量產，並於2023年底實現了累計交付超過30萬台的快速增長。截至去年底，借款總額24.73億元，升38%。