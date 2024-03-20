企業數據｜泡泡瑪特經調整純利飆1.1倍 末期息0.2821元人幣

去年銷售額過億藝術家IP達到10個。 SKULLPANDA 、MOLLY和DIMOO期內收入10.24億元、10.2億元和7.37億元。內部設計師團隊PDC (Pop Design Center)推出的多個IP在去年同樣表現亮眼，收入增約1.5倍。

IP 是業務核心

該股指，IP是業務核心，通過創意產品、精緻設計和優質服務使消費者收獲快樂美好、潮流體驗和藝術熏陶，同時，通過提升品牌價值，增加用戶對泡泡瑪特的品牌忠誠度，保持我們強勢的市場地位及競爭力。

國際業務將保持快速增長，通過持續推進海外DTC戰略，布局線下門店、機器人商店、跨境電商平台等渠道，提高品牌在全球的滲透。另外，將致力於擴展我們的渠道網絡，從而觸達更多的用戶。